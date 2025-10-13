Три боје за косу које ће жене обожавати ове јесени

Извор:
Како јесен полако уводи загасите тонове у природу и коса добија нову прилику за трансформацију, а на вама је да изаберете који стил желите. Умјесто свијетлих, осунчаних боја фризери савјетују да бирате топле, богате боје за косу.
Фризери сматрају да плавуше имају идеално рјешење за прелазак из љета у јесен, и да своје златне тонове могу да префарбају у боју карамеле са примјесама плаве.
- За плавуше, октобарски изузетак је карамел балајаж, кремасти праменови помијешани са дубљим златним подтоновима. Одржава сјај око лица док љетне плаве боје претвара у богатије, јесење тонове - каже Ник Арохо, стилиста познатих личности у Њујорку за Реал Симпле.
Још једна боја косе која је међу најпопуларнијим ове сезоне - богата чоколада са утканим мрљама млијечне чоколаде. Иако је довољно дубока за хладније вријеме у коријену, ова боја има праменове млијечне чоколаде који се протежу кроз цијелу косу како би створила дубину.
Фризери сматрају да ће бринете вољети ову медено смеђу боју, која мијеша дубоку смеђу основу са златним праменовима који коси дају топлину и димензију.
