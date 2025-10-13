Logo

Три боје за косу које ће жене обожавати ове јесени

Извор:

Магазин новости

13.10.2025

10:58

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Како јесен полако уводи загасите тонове у природу и коса добија нову прилику за трансформацију, а на вама је да изаберете који стил желите. Умјесто свијетлих, осунчаних боја фризери савјетују да бирате топле, богате боје за косу.

Карамел плави балајаж

Фризери сматрају да плавуше имају идеално рјешење за прелазак из љета у јесен, и да своје златне тонове могу да префарбају у боју карамеле са примјесама плаве.

Horoskop

Занимљивости

Ово су најсебичнији знакаови Зодијака

- За плавуше, октобарски изузетак је карамел балајаж, кремасти праменови помијешани са дубљим златним подтоновима. Одржава сјај око лица док љетне плаве боје претвара у богатије, јесење тонове - каже Ник Арохо, стилиста познатих личности у Њујорку за Реал Симпле.

Чоколадни мермер

Још једна боја косе која је међу најпопуларнијим ове сезоне - богата чоколада са утканим мрљама млијечне чоколаде. Иако је довољно дубока за хладније вријеме у коријену, ова боја има праменове млијечне чоколаде који се протежу кроз цијелу косу како би створила дубину.

Hapšenje, lisice

Регион

Ухапшен српски криминалац с двоструким идентитетом: Има и држављанство БиХ

Браон помијешана са бојом меда

Фризери сматрају да ће бринете вољети ову медено смеђу боју, која мијеша дубоку смеђу основу са златним праменовима који коси дају топлину и димензију.

