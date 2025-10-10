Највећи трендови шминкања ове јесени: Тешки пудер није у моди

Извор:
Да ли ће ове јесени у тренду бити нападна шминка или ће, пак, завладати минималистичко уљепшавање како би природан изглед дошао до изражаја?
Када су у питању трендови шминкања ове сезоне, мрачан, неуредан, панк-рок гламур спреман је да влада. Коначно је вријеме да се опростимо од естетике и почнемо да будемо мало креативнији с нашим сетовима за шминкање. Славни шминкери Vincent Oquendo и Christian Briceno нагласили су важност експериментисања, неочекиваних боја и занимљивог постављања шминке, инспиришући нас да размишљамо ван оквира.
Ово су топ трендови шминкања ове јесени !
Иако ће једноставни изгледи шминке увијек имати своје мјесто, ипак интензитет, живост и страст преузимају ову сезону, водећи нас од минимализма према драми и фантазији. У наставку доносимо главне трендове шминкања које можемо очекивати ове јесени, према модним пистама недјеља моде.
Руменило је печат
Добро руменило је вјероватно један од најлакших начина да побољшате изглед шминке. Без обзира да ли волите пуни ритам или сте лојални минималистичкој естетици шминке, право руменило – и стратешко постављање – направиће сву разлику. Примјетан је пораст слојевитог наношења руменила и коралних нијанси.
Руменило ове јесени обавља двоструку улогу – даје боју и облик, инспиришући нас да размислимо о томе како виши положај може помоћи у њежном обликовању лица без потребе за тешким контурама. Њежно је, модерно и потпуно мијења структуру лица, а да нико не зна како.
Смоки ајс је опет ту
Панк-рок гламур преузима модне писте – замислите размазани ајлајнер, замућене усне и неуредан метални пигмент нанесен на капке и усне. "Грунге се вратио, али је очишћен", каже Брицено. "Тмурно је, али зрело – као шминка из 90-их, али уређено с укусом."
Задимљени ај, слично размазаном ајлајнеру, остаје. Међутим, ове сезоне, умјесто црне или тамносмеђе нијансе, шминкери се одлучују за светлосиве, готово сребрне нијансе за суптилан, али етеричан заокрет. Резултат? Светлији изглед који додаје дубину без преоптерећења цијелог лица.
Пустите кожу да дише
У јесен 2025. пуштамо своју кожу да дише. "Тешки пудер тренутно није у моди", каже Брицено. Умјесто тога, све што вам је заиста потребно је провидна нијанса и мало течног пудера. Чак и на модној писти показиваће се несавршености, тамни кругови, разбијаће се митови савршенства, а затим шминкати драматични поглед.
Вамп боје на уснама
Нису само очи те које постају тамније. Вамп усне ће бити свуда ове сезоне. Очекујте дубоке тонове попут еспреса, вина и црне трешње – с кремастим или сатенским завршетком.
Повратак у прошлост
Танке обрве раних генерација се враћају у наше животе. 2025. године нема потребе да превише чупате длачице до бесвијести. Умјесто тога, потражите екстра свијетли гел за обрве и упарите га с ултра прецизном оловком.
