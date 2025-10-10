Logo

Јутјуб враћа трајно забрањене креаторе, али под једним условом

10.10.2025

10:44

Коментари:

0
Јутјуб враћа трајно забрањене креаторе, али под једним условом
Фото: Pixabay

Јутјуб је најавио пилот програм који неким трајно забрањеним креаторима даје могућност да се врате на платформу, уз јасно правило да ово представља посљедњу шансу.

Програм је представљен 9. октобра 2025. године и означава важну промјену у политици компаније, која до сада није дозвољавала враћање трајно суспендованих поруџбина.

У саопштењу, Јутјуб наводи да постоје креатори који заслужују нову прилику, јер се сама платформа развијала и мењала током посљедњих 20 година. Нови програм омогућава онима који су забрањени дуже од годину дана да поднесу захтјев за враћање, док ће се свака пријава разматрати посебно.

Међутим, неће сви моћи да се врате. Канали који су трајно уклоњени због кршења ауторских права или политике одговорности креатора и даље се блокирају. Повратак је резервисан само за оне који су у мањој мјери прекршили правила и показали су спремност да поштују смјернице заједнице.

илу-јутјуб-29082025

Наука и технологија

Јутјуб додао синхронизацију за све видео снимке

Друга шанса без треће

Креатори који добију шансу да се врате мораће да отворе потпуно нови канал и поштују сва Јутјубова правила. Дозвољено им је да поново објављују стари садржај, али само ако испуњава тренутне стандарде. Компанија истиче да обновљена забрана значи крај заувијек, без могућности нове пријаве.

Ова одлука долази након вишегодишњег притиска заједнице, јер су многи сматрали да платформа не пружа пут ка искупљењу без обзира на околности. Нови програм показује да Јутјуб сада даје контролисане друге шансе, слично као што је Твич дозволио неким трајно забрањеним стримерима да се врате.

илу-јутјуб-29082025

Наука и технологија

YouTube мијења мобилни изглед

Нови тон према заједници

Јутјуб каже да очекује позитивне промјене и вјерује да ће повратници допринијети здравијем окружењу на платформи. Процес ће бити постепен, а само они који покажу спремност да активно учествују у заједници и поштују правила добиће дозволу за повратак.

Једно је сигурно: Јутјуб више не затвара своја врата свима који су једном погрешили, већ даје другу шансу под строгим условима и без могућности треће шансе.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Jutjub

kreator

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

перосна визуал

Емисије

Серија 'Персона 2': Прича о освети, духовима прошлости и борби за правду

3 ч

0
бистрааа

Емисије

Серија 'Бистра вода': прича о издаји, моћи и повратку истини

3 ч

0
Младом ратару лопови током ноћи украли пет тона паприка

Регион

Младом ратару лопови током ноћи украли пет тона паприка

3 ч

0
Жена преминула на порођају, покренут поступак против гинеколога

Хроника

Жена преминула на порођају, покренут поступак против гинеколога

3 ч

0

Више из рубрике

Ево када стиже PlayStation 6: Фанови неће бити срећни

Наука и технологија

Ево када стиже PlayStation 6: Фанови неће бити срећни

4 ч

0
Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

Наука и технологија

Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

15 ч

0
Откриће у Пољској

Наука и технологија

Сензационално откриће испод цркве Светог Јована Крститеља

16 ч

0
Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

Наука и технологија

Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

14

08

Огласила се Бијела кућа након што Трамп није добио Нобелову награду за мир

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner