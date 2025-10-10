Јутјуб враћа трајно забрањене креаторе, али под једним условом

10.10.2025
Јутјуб је најавио пилот програм који неким трајно забрањеним креаторима даје могућност да се врате на платформу, уз јасно правило да ово представља посљедњу шансу.
Програм је представљен 9. октобра 2025. године и означава важну промјену у политици компаније, која до сада није дозвољавала враћање трајно суспендованих поруџбина.
У саопштењу, Јутјуб наводи да постоје креатори који заслужују нову прилику, јер се сама платформа развијала и мењала током посљедњих 20 година. Нови програм омогућава онима који су забрањени дуже од годину дана да поднесу захтјев за враћање, док ће се свака пријава разматрати посебно.
Међутим, неће сви моћи да се врате. Канали који су трајно уклоњени због кршења ауторских права или политике одговорности креатора и даље се блокирају. Повратак је резервисан само за оне који су у мањој мјери прекршили правила и показали су спремност да поштују смјернице заједнице.
Креатори који добију шансу да се врате мораће да отворе потпуно нови канал и поштују сва Јутјубова правила. Дозвољено им је да поново објављују стари садржај, али само ако испуњава тренутне стандарде. Компанија истиче да обновљена забрана значи крај заувијек, без могућности нове пријаве.
Ова одлука долази након вишегодишњег притиска заједнице, јер су многи сматрали да платформа не пружа пут ка искупљењу без обзира на околности. Нови програм показује да Јутјуб сада даје контролисане друге шансе, слично као што је Твич дозволио неким трајно забрањеним стримерима да се врате.
Јутјуб каже да очекује позитивне промјене и вјерује да ће повратници допринијети здравијем окружењу на платформи. Процес ће бити постепен, а само они који покажу спремност да активно учествују у заједници и поштују правила добиће дозволу за повратак.
Једно је сигурно: Јутјуб више не затвара своја врата свима који су једном погрешили, већ даје другу шансу под строгим условима и без могућности треће шансе.
