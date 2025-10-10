Logo

Серија 'Бистра вода': прича о издаји, моћи и повратку истини

Извор:

АТВ

10.10.2025

10:41

бистрааа
Фото: атв

Од недјеље у програму АТВ-а не пропустите причу о скривеним тајнама, издаји и сусретима из прошлости који ће открити право лице моћи – серија 'Бистра вода' води нас у окрутни свијет у ком се пријатељство лако заборавља у тами похлепе и амбиција.

Након 45 година проведених у Канади, Александар се враћа у родно Скопље из ког је отишао још као седамнаестогодишњи тинејџер због издаје најбољег пријатеља Арсена. Ширење антирежимских летака у тадашњој комунистичкој Југославији довело га је до затвора, након што је Арсен, у страху или по наређењу, пријавио властима њихову заједничку акцију.

Александар се враћа у домовину као успјешан бизнисмен, док је његов најбољи пријатељ, захваљујући тајним службама, постао моћан тајкун.

Њихов први заједнички сусрет након четири и по деценије завршава се трагично – Александровом смрћу коју организује његов брат близанац.

Серија 'Бистра вода' недјељом у 20 часова и 30 минута.

