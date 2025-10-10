Жена преминула на порођају, покренут поступак против гинеколога

Извор:
Више јавно тужилаштво у Врању наложило је покретање кривичног поступка против гинеколога због смрти породиље у том граду.
Породиља из Прешева преминула је у врањском породилишту у априлу прошле године након што је родила здраво, четврто, дијете.
Како су пренијели медији, жена је умрла услед руптуре материце. Шта се даље дешава са овим случајем, открила је новинарка Курира из Врања Татјана Стаменковић:
"Више јавно тужилаштво у Врању поводом смрти породиље из Прешева само иницијативно је захтијевало провјеру свих околности и догађаја. По добијању записника о извршеној обдукцији над умрлом породиљом и доказа које је полиција прибавила, сав прикупљен материјал доставило је Више јавно тужилаштво, Основном јавном тужилаштву у Врању, с обзиром да је исто надлежно за евентуално кривично дјело: тешко дјело против здравља људи. Основно јавно тужилаштво у Врању донијело је рјешење о одбачају кривичне пријаве против НН лица због кривичног дјела: тешког дјела против здравља људи, са констатацијом да пријављено дјело није кривично дјело", каже Стаменковић и додаје:
"Одредбом закона о јавном тужилаштву непосредни виши јавни тужилац у правном систему може издати нижем јавном тужиоцу обавезно упутство за поступање у поједином предмету, ако постоји сумња у ефикасност или законитост поступања. Користећи ово законско овлашћење, главни јавни тужилац вишег јавног тужилаштва у Врању извршио је увид у списе предмета Основног јавног тужилаштва. Основно јавно тужилаштво је поред обдукције од важних доказа, прибавило и вјештачење судско-медицинског одбора Медицинског факултета Универзитета у Београду"
Анализом овог пресудног доказа, главни јавни тужилац је оцијенио да је одлука нижег тужилаштва незаконита и преурањена, због чега је 24. септембра ове године издао обавезно упутство за поступање главном јавном тужиоцу у основном јавном тужилаштву у Врању:
"Наложено је покретање кривичног поступка против одређеног доктора гинекологије, запосленог у здравственом центру у Врању. За евентуално кривично дјело "тешко дјело против здравља људи".
Овај случај су од самог почетка пратиле врло чудне околности у поступању. Од тога да након смрти породиље здравствени центар није обавестио надлежне органе о томе под изговором да су у питању кардиоваскуларних компликација током самог порођаја.
Пријава је покренута и од самог супруга преминуле породиље:
"Супруг је у оквиру кривичне пријаве желео да се истина сазна и наравно ко је направио пропусте у порођају његове супруге. Случај је изазвао одређено узнемирење јавности које је исказано на друштвеним мрежама. И онда је кренуло коментарисање акушевског насиља и самог случаја смрти породиље.
Данијела Трајковић, главни јавни тужилац вишег јавног тужилаштва у Врању, је за Курир рекла да је њена дужност била да у том случају реагује, да затражи да јој полиција достави медицинску документацију и прибављене остале доказе који су надлежности увиђаја полиције."
