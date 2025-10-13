Комеморација Халиду Бешлићу - посљедњи опроштај музичког великана

13.10.2025
У Народном позоришту у Сарајеву почела је комеморација у част великана народне музике, Халида Бешлића.
У Народном позоришту Сарајево су између осталих и Емир Хаџихафизбеговић, Никола и Марко Роквић, Емина Јаховић, Енис Бешлагић, Николина Ковач, Јована и Жељко Јоксимовић, Самир Авдић, Слађана Мандић, Неда Украден, Зорица Брунцлик, Жељко Митровић, Шериф Коњевић, Назиф Гљива, Владо Ђајић, Златко Лагумџија, Чедомир Јовановић, Дражен Жерић Жера, Хари Варешановић, Дејан и Саша Матић, Зијо Ризванбеговић, Ацо Пејовић, Ханка Палдум, Мехмед Баждаревић, Јала Брат, Харис Џиновић, Нихад Алибеговић, Елвира Јахић, Фарук Хаџибегић, Фрањо Топић, Душко Кулиш, као и многи други.
Такође, посљедњи испраћај прате и бројне новинарске екипе из цијелог региона.
Џеназа Халиду Бешлићу биће клањана у 13.30 сати у Беговој џамији, након чега ће на Градском гробљу Баре бити обављен укоп.
Халид Бешлићу преминуо је 7. октобра након кратке и тешке болести у 72. години живота.
