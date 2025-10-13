Сутра представљање књиге Милорада Додика "Држава - Република Српска"

13.10.2025
12:02
У прес центру Удружења новинара Србије, сутра ће бити представљена књига Милорада Додика "Држава - Република Српска" чији је приређивач Милан Љепојевић.
О књизи ће говорити Миле Боснић, Млађен Цицовић и Милан Љепојевић као приређивач књиге.
Ово је седма књига Милорада Додика, која садржи говоре из кампање за локалне изборе 2024. године који су одржани 4. октобра 2024. године.
Много је порука које ова књига доноси, а највриједнија је "да нема слободе без властите државе" те да "власт није привилегија већ одговорност".
Организатор промоције књиге "Држава - Република Српска" Милорада Додика је Представништво Републике Српске у Србији.
