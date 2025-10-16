Logo

У бруталној тучи мушкарац задобио тешке повреде главе: Један од учесника га ударао чекићем

Извор:

Телеграф

16.10.2025

10:05

Коментари:

0
У бруталној тучи мушкарац задобио тешке повреде главе: Један од учесника га ударао чекићем
Фото: Танјуг

Брутална туча догодила се синоћ испред једног познатог угоститељксог објекта у Пролетерској улици у Смедереву, у којој је тешко повријеђен педесетогодишњи мушкарац.

Како Телеграф.рс сазнаје, туча је избила између Дејана П. (52), Милоша М. (50) и НН мушкарца, из за сада непознатих разлога, приликом чега је Дејан више пута покушао да удари сјекиром Милоша. Током физичког обрачуна непознати мушкарац је, према изјавама свједока, дрвеном дршком од чекића више пута ударио несрећног човјека у главу.

Полиција Црна Гора

Регион

Ухапшен бивши министар пољопривреде

Од задобијених удараца, Милош М. је у тешком стању превезен у болницу гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде у виду прелома лобање.

Полиција је убрзо по доласку на лице мјеста ухапсила Дејана П, коме је одређено задржавање и против кога ће бити поднијета кривична пријава за кривично дјело насилничко понашање и кривично дјело тешка тјелесна повреда.

У току је идентификација и потрага за другим учесником у тучи, који је након инцидента побјегао у непознатом правцу.

Stanovi

Бања Лука

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

Истрага је у току која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, а о свему је обавијештено надлежно тужилаштво.

Подијели:

Тагови:

Туча

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ове знакове слиједи 9 година благостања: Да ли сте међу њима?

2 ч

0
Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

Бања Лука

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

2 ч

0
Милица Тодоровић изабрала име за сина

Сцена

Милица Тодоровић изабрала име за сина

2 ч

0
Нуждић: Цијело село Јошаница је затрто, убијана су дјеца и старци

Република Српска

Нуждић: Цијело село Јошаница је затрто, убијана су дјеца и старци

2 ч

0

Више из рубрике

Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

Хроника

Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

3 ч

0
Предложен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

Хроника

Предложен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Цистерна слетила са пута, возач погинуо на мјесту несреће

5 ч

0
Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен

Хроника

Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен

20 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

12

08

Стиже четврто свјетло на семафор

12

07

Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу

12

03

Нетанјаху: Борба није завршена!

11

59

Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner