У бруталној тучи мушкарац задобио тешке повреде главе: Један од учесника га ударао чекићем

Брутална туча догодила се синоћ испред једног познатог угоститељксог објекта у Пролетерској улици у Смедереву, у којој је тешко повријеђен педесетогодишњи мушкарац.
Како Телеграф.рс сазнаје, туча је избила између Дејана П. (52), Милоша М. (50) и НН мушкарца, из за сада непознатих разлога, приликом чега је Дејан више пута покушао да удари сјекиром Милоша. Током физичког обрачуна непознати мушкарац је, према изјавама свједока, дрвеном дршком од чекића више пута ударио несрећног човјека у главу.
Од задобијених удараца, Милош М. је у тешком стању превезен у болницу гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде у виду прелома лобање.
Полиција је убрзо по доласку на лице мјеста ухапсила Дејана П, коме је одређено задржавање и против кога ће бити поднијета кривична пријава за кривично дјело насилничко понашање и кривично дјело тешка тјелесна повреда.
У току је идентификација и потрага за другим учесником у тучи, који је након инцидента побјегао у непознатом правцу.
Истрага је у току која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, а о свему је обавијештено надлежно тужилаштво.
