Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен

Саобраћај на магистралном путу Хан Кола - Стричићи, у мјесту Добрња, потпуности је обустављен, након што се преврнуо камион.

Према првим информацијама, камион се преврнуо на коловоз и блокирао саобраћај у оба смјера, због чега се возила враћају назад и користе алтернативне правце.

Чека се уклањање теретњака са цесте, пишу Бањалучке приче.