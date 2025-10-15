Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен

Извор:
АТВ
15.10.2025
15:28
Коментари:1
Саобраћај на магистралном путу Хан Кола - Стричићи, у мјесту Добрња, потпуности је обустављен, након што се преврнуо камион.
Према првим информацијама, камион се преврнуо на коловоз и блокирао саобраћај у оба смјера, због чега се возила враћају назад и користе алтернативне правце.
Чека се уклањање теретњака са цесте, пишу Бањалучке приче.
