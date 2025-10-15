Logo

Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен

Извор:

АТВ

15.10.2025

15:28

Коментари:

1
Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен
Фото: Banjalučke priče

Саобраћај на магистралном путу Хан Кола - Стричићи, у мјесту Добрња, потпуности је обустављен, након што се преврнуо камион.

Према првим информацијама, камион се преврнуо на коловоз и блокирао саобраћај у оба смјера, због чега се возила враћају назад и користе алтернативне правце.

Чека се уклањање теретњака са цесте, пишу Бањалучке приче.

Подијели:

Тагови:

удес

Мањача

Саобраћајна несрећа

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Теслићанин оптужен за насиље над ванбрачном супругом

Хроника

Теслићанин оптужен за насиље над ванбрачном супругом

1 ч

0
Предсједник и члан ловачког удружења осумњичени за злоупотребе ”тешке” преко 50.000 КМ

Хроника

Предсједник и члан ловачког удружења осумњичени за злоупотребе ”тешке” преко 50.000 КМ

2 ч

0
Акција ”Бордер”: У претресима пронађено и одузето 130.000 КМ

Хроника

Акција ”Бордер”: У претресима пронађено и одузето 130.000 КМ

2 ч

0
Оптужен Добојлија који је снимао полицију и уједао се за прсте

Хроника

Оптужен Добојлија који је снимао полицију и уједао се за прсте

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner