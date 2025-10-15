Logo

Теслићанин оптужен за насиље над ванбрачном супругом

Теслићанин оптужен за насиље над ванбрачном супругом
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против Муамера Бећирспахића (36) из Теслића због напада на ванбрачну супругу Г.Ђ. коју је пијан тукао и посјекао ножем по руци.

Бећирспахићу је на терет стављено да је починио кривично дјело насиље у породици, за које је запријећена казна од шест мјесеци до пет година затвора.

Све се одиграло 9. августа 2025. године око 2.40 часова у изнајмљеном стану у којем је живио са ванбрачном супругом.

”Након што се у алкохолисаном стању вратио из града, а док је оштећена спавала, оптужени је почео да галами и лупа по фрижидеру усљед чега је пробудио Г.Ђ. Питао ју је шта има за вечеру, на што му је одговорила да себи извади нешто из фрижидера. Након тога је устала из кревета, те му направила вечеру, да би осумњичени док је јео почео да је вријеђа говорећи јој да је курва”, наводи се у оптужници.

Додаје се да је потом устао од стола и физички насрнуо на оштећену, задајући јој више удараца шаком у главу. Г.Ђ. је пала на кревет и оптужени јој је пришао с ножем у руци. Док је покушавала да му одузме нож посјекао ју је по десној подлактивици и ударио отвореном шаком испод ока. Оптужени је након тога отишао у дневни боравак гдје је поизвртао кревете и рекао оштећеној да мора спавати поред њега. Оштећена је то одбила и изашла је на балкон и видјела полицајце од којих је затражила помоћ.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Теслићу, који је истовремено Бећирспахићу продужио мјеру притвора.

