Акција ”Бордер”: У претресима пронађено и одузето 130.000 КМ

Извор:
АТВ
15.10.2025
14:32
Коментари:0
У акцији ”Бордер”, у којој су ухапшена четири службеника Управе за индиректно опорезивање БиХ, полицијски службеници СИПА пронашли су и привремено одузели око 130.000 марака у кешу, саопштила је СИПА.
Према незваничним информацијама у акцији су ухапшени Неђо Будић, Александар Праштало, Ново Ђукић и Слободан Нешковић.
”Акција је реализована на подручју Бањалуке и Добоја. Приликом претреса на пет локација откривен је и привремено одузет новац у износу од 130.000 КМ, мобилни телефони, биљешке и други предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку”, саопштила је СИПА.
Хроника
Огласили се из УИО БиХ након хапшења цариснких службеника
Додају да су службеници УИО БиХ ухапшени због сумње да су починили кривично дјело примање дара и других облика користи.
”Ухапшене особе ће након зваршене криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених бити предати у даљу надлежност Тужилаштва БиХ. Акција ”Бордер” спроводена је по налогу Суда БиХ, у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Републике Српске”, наводе у СИПА.
Хроника
Акција ''Бордер'': Познат идентитет ухапшених службеника УИО
Најновије
Најчитаније
17
06
17
00
16
51
16
46
16
41
Тренутно на програму