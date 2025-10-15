Logo

Огласили се из УИО БиХ након хапшења цариснких службеника

15.10.2025

13:39

Огласили се из УИО БиХ након хапшења цариснких службеника

Управа за индиректно опорезивање у потпуности подржава рад надлежних институција за провођење закона у БиХ, те наглашава да су сви службеници УИО обавезни да у свом раду поступају професионално, непристрасно и са интегиртетом, истиче се у саопштењу УИО БиХ.

Како додају, сваки запослени у УИО има обавезу да поступа искључиво у складу са релевантним законским прописима и у том смислу УИО стоји на располагању свим надлежним органима за провођење закона у откривању и санкционисању свих врста и облика злоупотреба и кривичних дијела.

Hapšenje, lisice

Хроника

Акција ''Бордер'': Познат идентитет ухапшених службеника УИО

Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту СИПА, у сарадњи са Тужилаштвом БиХ, јутрос су извршили лишење слободе четири царинска службеника Управе за индиректно опорезивање, због основа сумње у почињење кривичних дијела прописаних Кривичним законом БиХ.

UIO BiH

