Милица Тодоровић изабрала име за сина

Иако до порођаја има времена, како преносе медији она већ планира име за насљедника.

Савјети Најбољи трик за чување кромпира: Остаће свјеж мјесецима

Наводно, Милица је ријешила да сину да име Милан, по свом оцу за којег је веома везана. Иначе ово име је једно од најљепших али и најзаступљенијих на нашим просторима али и шире.

Ово име води словенско поријекло и потиче од ријечи "мил", што значи драги или мио. Поред словенске основе, има и друга значења у другим језицима.

Подсјетимо, Милица је недавно прославила 35. рођендан, а од партнера је добила скупоцјени поклон.

Економија На тржишту се појавило вино за мачке

- Милица је активна трудница и одлично се осјећа. Иако се не појављује на градским дешавањима, одлучила је да окупи драге људе и прослави рођендан. Овај јој је дражи од свих претходних због тога што је трудна и што ће јој се ускоро остварити оно што је годинама прижељкивала - постаће мајка. Због свега лијепог што јој се у посљедње вријеме дешава, окупила је драге људе, с којима је провела вече за памћење. Није славила само рођендан, већ и то што ће њена, али и породица њеног партнера ускоро бити богатија за још једног члана. Вече је било савршено, уживали смо у сјајној храни, пићу и музици, а Милица је све вреијме неуморно играла и ни у једном тренутку није скидала осмијех с лица - рекао је извор за Информер тада и додао:

- Њих двоје љубоморно чувају своју везу и не дозвољавају да било какви детаљи испливају у јавност. Милица је срећна жена јер је нашла партнера који је третира као принцезу и труди се да јој у свему угоди. Током прославе су били насмијани и срећни, а након што је одувала свјећице на рођенданској торти, изненадио ју је кутијом у којој је био сат марке "ролекс". Остала је без текста, јер јој је купио модел који је дуго прижељкивала, а уз сат је добила и емотивну поруку, због које је заплакала. Није могла ни да замисли да ће вече бити тако посебно. Пред свима нама је рекла да је поносна на свој избор и да је срећна што ју је Бог погледао и послао јој правог мушкарца.