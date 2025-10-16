Logo

Милица Тодоровић изабрала име за сина

16.10.2025

09:34

Милица Тодоровић изабрала име за сина
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Милица Тодоровић у петом мјесецу трудноће чека дјечака а пјевачица изгледа никада љепше.

Иако до порођаја има времена, како преносе медији она већ планира име за насљедника.

Наводно, Милица је ријешила да сину да име Милан, по свом оцу за којег је веома везана. Иначе ово име је једно од најљепших али и најзаступљенијих на нашим просторима али и шире.

Ово име води словенско поријекло и потиче од ријечи "мил", што значи драги или мио. Поред словенске основе, има и друга значења у другим језицима.

Подсјетимо, Милица је недавно прославила 35. рођендан, а од партнера је добила скупоцјени поклон.

- Милица је активна трудница и одлично се осјећа. Иако се не појављује на градским дешавањима, одлучила је да окупи драге људе и прослави рођендан. Овај јој је дражи од свих претходних због тога што је трудна и што ће јој се ускоро остварити оно што је годинама прижељкивала - постаће мајка. Због свега лијепог што јој се у посљедње вријеме дешава, окупила је драге људе, с којима је провела вече за памћење. Није славила само рођендан, већ и то што ће њена, али и породица њеног партнера ускоро бити богатија за још једног члана. Вече је било савршено, уживали смо у сјајној храни, пићу и музици, а Милица је све вреијме неуморно играла и ни у једном тренутку није скидала осмијех с лица - рекао је извор за Информер тада и додао:

- Њих двоје љубоморно чувају своју везу и не дозвољавају да било какви детаљи испливају у јавност. Милица је срећна жена јер је нашла партнера који је третира као принцезу и труди се да јој у свему угоди. Током прославе су били насмијани и срећни, а након што је одувала свјећице на рођенданској торти, изненадио ју је кутијом у којој је био сат марке "ролекс". Остала је без текста, јер јој је купио модел који је дуго прижељкивала, а уз сат је добила и емотивну поруку, због које је заплакала. Није могла ни да замисли да ће вече бити тако посебно. Пред свима нама је рекла да је поносна на свој избор и да је срећна што ју је Бог погледао и послао јој правог мушкарца.

