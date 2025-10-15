Пронађен CD и снимак којим је уцјењиван Вујадин Савић

Извор:
Надлежни органи посједују ЦД на којем се наводно налази снимак, односно докази против ухапшеног А. К. (21), осумњиченог да је уцјењивао Вујадина Савића, бившег фудбалера, приватним снимцима и фотографијама, сазнаје незванично "Блиц".
Од А. К. ће највјероватније бити одузети мобилни телефон и рачунар који ће бити послати на вјештачење.
Засад није познато да ли је ЦД на којем је снимак нађен још током претреса стана осумњиченог А. К. (21), или касније у току истраге по пријави Вујадина Савића. Очекује се да би тужилаштво у наредним данима требало да саслуша још два свједока, послије чега би суд могао да укине притвор А. К.
А. К. је трансродна особа која се облачи као женско и има уграђене силиконске груди, али још није прошла транзицију и у званичним документима се води као мушко. Због тога је смјештена у мушки дио Централног затвора, али ће, ако изрази жељу, добити приступ специјалној хормонској терапији која је дио процеса промјене пола.
Како је "Блиц" већ објавио, дијелови исказа А. К. и Вујадина Савића се поклапају у одређеним дијеловима. На примјер, обојица су рекли да су се познавали дуже вријеме. Ипак, њихови искази се у другом дијелу значајно разликују:
Вујадин Савић тврди да је био уцењиван,А. К. то негира, тврди да су били у вези и у добрим односима, те да га је потпуно збунило шта се догодило.
"Блиц" незванично сазнаје да је Вујадин Савић у тужилаштву рекао да му је осумњичени тражио 50.000 евра и да "није знао гдје му је глава". Као доказ је приложио и одређену преписку.
Тврди да је трпио психичку тортуру, да га је је А.К. уцењивао, а да му је он под притиском давао новац и поклоне.
А. К. никада није осуђиван. Током истраге се првобитно разматрало кривично дјело изнуде, које је знатно озбиљније, али је потом предмет упућен Трећем основном јавном тужилаштву да води истрагу за кривично дјело уцјене. За то је запријећена казна затвора од 2 до 10 година.
А. К. (21) је послије хапшења смештен у притвор у регуларну собу мушког одјељења Централног затвора.
Према сазнањима "Блица", управа Централног затвора је приликом смештања А. К. у притвор узела у обзир све околности, односно да је у питању трансродна особа која није прошла процес транзиције, па јој је на основу тога одређена (мушка) ћелија у коју је смјештена.
- Пажљиво је узето у обзир с којим цимерима дијели ћелију. Уколико буде исказала потребу за хормонском терапијом за промјену пола биће јој све омогућено - каже извор "Блица".
Мирка Васиљевић се огласила из породичног дома фотографијом након афере Вујадина Савића везане за уцјену приватним снимцима, пише Блиц.
