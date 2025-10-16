Шта значе лампице на инструмент табли: Не игноришите упозорења која могу скупо да вас коштају

Извор:
У савременим возилима инструмент табла је попут комуникацијског центра јер кроз различите свјетлосне индикаторе аутомобил возачу саопштава важне информације о стању возила. Ипак, многи возачи не знају шта поједине лампице значе, а игнорисање ових упозорења може изазвати озбиљне механичке кварове, па чак и угрозити безбједност на путу.
Једна од најчешћих грешака јесте занемаривање црвених и наранџастих лампица. Црвена боја обично означава озбиљан проблем који захтијева хитну пажњу, док наранџаста сугерише да је неопходна дијагностика и могућа интервенција у скоријем року.
Најважније лампице које возачи често не препознају или занемаре:
Лампица мотора - Једна од најпознатијих, али и најчешће игнорисаних. Може указивати на читав спектар проблема - од неисправног сензора до озбиљног квара мотора.
Лампица за уље - Када се ова лампица упали, то често значи да је притисак уља низак. Ако се проблем не ријеши на вријеме, може доћи до потпуног уништења мотора.
Лампица за кочнице - Може указивати на низак ниво кочионе течности, хабање кочних плочица или проблем са АБС системом. Игнорисање ове лампице може угрозити способност возила да безбједно стане.
Лампица за расхладну течност - Прегријавање мотора је врло озбиљан проблем. Ако се ова лампица упали, најбоље је одмах зауставити возило и потражити стручну помоћ.
Лампица за акумулатор - Указује на проблем са пуњењем батерије. Ово може бити сигнал квара алтернатора, каиша или саме батерије.
Полемика око ове проблематике покренула се и на друштвеној мрежи X након што је један корисник упитао шта значи ако се повремено упали одређена лампица.
- Шта може да буде - питао је он, а објава је покенула лавину коментара.
- Фали уља у мотору. Морате да откријете зашто. Може да буде нека глупост, али може и изузетно скупа поправка да буде - писало је у једном, док је у другом стајало:
- Сензор притиска уља обично, даље ПЦВ вентил. А требаш прво провјерити уље (ниво логично). Обично губи притисак ако има ниво уља коректан.
Према неким процјенама, велики број кварова на возилима могао је бити избјегнут да су возачи правовремено реаговали на упозоравајуће лампице. Нажалост, често се дешава да се свјетло на табли тумачи као "лажна узбуна" док не постане касно.
Један од начина да се избјегну проблеми јесте редовно читање упутства за коришћење возила. Сваки произвођач јасно дефинише значење појединих лампица и како на њих реаговати. Постоје и бројне мобилне апликације и онлајн ресурси који могу помоћи у идентификацији лампица и савјетовати о наредним корацима.
