Скандал у операционој сали: Неурохируршкиња пустила дијете да буши пацијенту лобању

16.10.2025

08:56

Фото: Pixabay

Неурохируршкиња из Граца нашла се пред судом јер је током операције дозволила својој дванаестогодишњој кћерки да држи медицинску бушилицу и направи рупу у пацијентовој лобањи.

Према оптужници, све се догодило током хитне операције мушкарцу (33) који је у јануару прошле године задобио тешке повреде главе у несрећи у шуми. Докторка, која је тада још била на специјализацији, довела је дијете у операциону салу и дала јој бушилицу за постављање сонде.

Тужитељка Јулија Штајнер тврди да је мајка поносно рекла да је њена кћерка управо "избушила своју прву рупу". Иако пацијент није имао негативне посљедице, тужилаштво наглашава да је ризик био "огроман" и да је поступак показао "невјероватан недостатак поштовања према пацијенту".

Александар Гогановић

Одбрана неурохируршкиње негира да је дијете стварно изводило бушење. Њен адвокат тврди да је све било под контролом и да је колега, старији доктор, управљао опремом. Ипак, и он признаје да довођење дјетета у операциону салу "није била добра идеја“.

Сведоци тврде да су медицинске сестре причале како је „дијете стварно бушило", а шеф неурохирургије у болници изјавио је да је био "згрожен" када је примио анонимно писмо о инциденту.

Суђење је у току, а нови термин заказан је за 10. децембар. Јавност у Аустрији је запрепашћена, а многи се питају како је тако нешто уопште могло да се догоди у једној универзитетској болници, пише Дневник.хр.

