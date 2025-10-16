Скандал у операционој сали: Неурохируршкиња пустила дијете да буши пацијенту лобању

Извор:
Неурохируршкиња из Граца нашла се пред судом јер је током операције дозволила својој дванаестогодишњој кћерки да држи медицинску бушилицу и направи рупу у пацијентовој лобањи.
Према оптужници, све се догодило током хитне операције мушкарцу (33) који је у јануару прошле године задобио тешке повреде главе у несрећи у шуми. Докторка, која је тада још била на специјализацији, довела је дијете у операциону салу и дала јој бушилицу за постављање сонде.
Тужитељка Јулија Штајнер тврди да је мајка поносно рекла да је њена кћерка управо "избушила своју прву рупу". Иако пацијент није имао негативне посљедице, тужилаштво наглашава да је ризик био "огроман" и да је поступак показао "невјероватан недостатак поштовања према пацијенту".
Одбрана неурохируршкиње негира да је дијете стварно изводило бушење. Њен адвокат тврди да је све било под контролом и да је колега, старији доктор, управљао опремом. Ипак, и он признаје да довођење дјетета у операциону салу "није била добра идеја“.
Сведоци тврде да су медицинске сестре причале како је „дијете стварно бушило", а шеф неурохирургије у болници изјавио је да је био "згрожен" када је примио анонимно писмо о инциденту.
Суђење је у току, а нови термин заказан је за 10. децембар. Јавност у Аустрији је запрепашћена, а многи се питају како је тако нешто уопште могло да се догоди у једној универзитетској болници, пише Дневник.хр.
