Ова три симптома знак су озбиљних здравствених проблема

15.10.2025

21:48

Фото: pexels/Anna Shvets

Недостатак витамина Б12 може изазвати озбиљне здравствене проблеме ако се не препозна и не лијечи на вријеме.

Осим умора и слабости мишића, на мањак овог витамина могу да указују и промјене у устима.

Стручњаци упозоравају да афте, бол или глатка површина језика могу бити знак недостатка Б12. Такво стање се назива атрофични глоситис, када ситне избочине (папиле) на језику нестају, па он дјелује глатко, сјајно и болно.

policija hrvatska

Регион

У близини Дубровника пронађен мртав мушкарац

Витамин Б12 се углавном налази у месу, риби, јајима, млијеку, сиру и обогаћеним житарицама. Његов мањак може изазвати и озбиљније проблеме анемију, оштећење нерава, па чак и срчане сметње.

Остали симптоми недостатка укључују умор, трњење у рукама и ногама, слабост мишића, сметње вида, проблеме са памћењем и концентрацијом.

Препоручена дневна количина за одрасле је око 1,5 микрограма витамина Б12, а особе које га не могу апсорбовати путем хране често добијају суплементацију или ињекције по савету љекара, пише Мирор.

Тагови:

jezik

Vitamini

Коментари (0)
