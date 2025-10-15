Опако обољење погађа све више људи: Ако уочите ове симптоме јавите се љекару

Извор:
Курир
15.10.2025
14:10
Коментари:0
Процјена је да око 700.000 људи у Србији болује од хроничне болести бубрега, што отприлике чини 10-13 одсто популације.
Хронична болест бубрега погађа више од десет одсто становништва Србије и то је једно од најчешћих, али и најподцењенијих хроничних обољења. Разумевање узрока, фактора ризика и могућности лијечења кључно је за рано откривање и спријечавање компликација које могу озбиљно да угрозе здравље и квалитет живота.
ЦКД настаје када су бубрези оштећени и постепено губе способност да правилно филтрирају крв. Тада се у организму задржавају течност и отпадне материје, што може да доведе до озбиљних здравствених проблема. Болест је хронична јер напредује споро, али стално.
Хроника
Оптужен Добојлија који је снимао полицију и уједао се за прсте
Најчешћи узроци су шећерна болест и повишен крвни притисак. Обје болести временом оштећују крвне судове у бубрезима. Мање чести узроци укључују наслиједне поремећаје попут полицистичне болести бубрега, код које се у органима стварају цисте које ремете њихов рад.
Ризик од развоја ЦКД већи је код старијих особа, оних са срчаним обољењима, гојазношћу, пушача, као и особа које често користе нестероидне антиинфламаторне лекове (нпр. ибупрофен или напроксен). Наследни фактори и одређене етничке групе такође имају повећану склоност.
ЦКД се често назива "тихом болешћу" јер симптоми могу да изостану годинама. Почетни знаци често се погрешно приписују умору, стресу или старењу, па болест дуго остаје неоткривена. Функција бубрега процењује се анализом крви и урина, као и тестом гломеруларне филтрације (ГФР), који показује колико ефикасно бубрези чисте крв.
Симптоми који могу да укажу на болест су:
- умор и мањак енергије
- отицање ногу, стопала или чланака
Савјети
Ови кућни апарати вам праве велике рачуне за струју: Ево како да уштедите
- чешће мокрење, нарочито ноћу
- кратак дах због накупљања течности у плућима
- губитак апетита и телесне масе
- мучнина и повраћање
- свраб коже због нагомилавања токсина
- грчеви у мишићима
ЦКД има пет фаза, од благих до тешких облика. У првим фазама промене су готово неприметне, док у петој фази, када бубрези престану да функционишу, пацијенту је потребна дијализа или трансплантација бубрега.
Лијечење и контрола болести
Иако ЦКД не може да се излечи, може да се успори њен напредак и ублаже симптоми. Лијечење је усмерено на контролу основних узрока, најчешће крвног притиска и дијабетеса. Здрава исхрана, мањи унос соли, престанак пушења и редовно кретање кључни су делови терапије.
У терапији се често користе лијекови који штите бубреге, попут АЦЕ инхибитора и АРБ препарата, као и лекови за контролу холестерола, електролита и анемије. Циљ је да се смањи притисак у бубрезима, спријече компликације и одложи потреба за дијализом.
Хроника
Огласили се из УИО БиХ након хапшења цариснких службеника
Када бубрези више не могу да уклањају вишак течности, примењује се дијализа, којом се крв пречишћава од штетних материја, а код пацијената у завршном стадијуму болести најбољи исход даје трансплантација бубрега.
Правилна исхрана има огроман значај у контроли болести. Препоручује се ограничен унос соли (до два грама дневно) и избјегавање прерађене хране. Умјесто соли боље је користити ароматично биље и зачине. Код појединих пацијената требало би смањити и унос протеина, као и намирница богатих калијумом и фосфором (банана, млечни производи, орашасти плодови).
Подршка нутриционисте може да буде драгоцена у прављењу јеловника који растерећује бубреге, а истовремено обезбјеђује довољно хранљивих материја.
Стрес, нередован сан и мањак физичке активности додатно оптерећују организам и убрзавају напредовање болести. Зато се савјетује редовна контрола притиска, шећера и функције бубрега, као и умјерена физичка активност барем три пута недјељно, пише Курир.
Најновије
Најчитаније
17
06
17
00
16
51
16
46
16
41
Тренутно на програму