Њујорк Тајмс: Постоји могућност за ублажавање санкција

Да у америчкој администрацији Република Српска има пријатеље, потврђује чињеница да су Бањалуку посјетили Рудолф Ђулијани, бивши градоначелник Њујорк и Род Благојевић, амерички политичар српског поријекла и бивши гувернер америчке савезне државе Илиноис.
Амерички медији посјетили су јавност на њихов долазак, истичући да су те посјете допринијеле привременом укидању санкција на OFAC-овој листи.
Министарство финансија је привремено укинуло санкције које су биле уведене током последњих дана Бајденове администрације против шефа кабинета предсједника Српске Милорада Додика, Данијела Драгићевића, према копији изузећа које је добио Њујорк Тајмс.
Како пише поменути медиј, изузеће је повећало могућност да би и други савезници предсједника Републике ускоро могли да виде ублажавање санкција.
Подсјећају да је само неколико недеља након што је председник Америке Доналд Трамп по други пут ступио на дужност, један од његових најистакнутијих присталица, Рудолф Ђулијани носио нови качкет у Бањалуци и обећао је да ће "Учинити Српску поново великом".
Како наводи овај медиј, његово појављивање могло би да има утицаја на виђење Додика у Америци који је актер исте врсте политичких прогона са којима су се суочили Ђулијани и Трамп, и као некога ко је спреман да склопи уносне договоре са Вашингтоном.
Поменути лист истиче да је то све донијело неке побједе, укључујући састанке са двојицом високих дипломата које је именовао предсједник и раније непријављено ублажавање санкција за Додиков тим.
Истичу да је Род Благојевић у Бањалуци упоредио прогон Додика и других десничарских популистичких политичара широм свијета са случајевима корупције против њега, Ђулијанија и Трампа.
"Могу то да препознам када се дешава на другим мјестима, тако да ми је било веома очигледно док сам сједио у затвору, гледао бих шта раде предсједнику Трампу. Исто се сада ради у Европи, и не само Додику и Републици Српској, која је мало мјесто у овом великом свијету у којем живимо. Али то се ради у Француској, то се ради у Бразилу, то се ради у Румунији", рекао је Род Благојевић у Бањалуци.
У подкасту снимљеном током посјете Ђулијанија у фебруару, бивши градоначелник је рекао Додику да 'постоји веома, веома озбиљна предрасуда према вама' од стране демократских администрација.
Република Српска
OFAC: Суспендоване санкције Додиковом шефу кабинета!
Ђулијани је тада похвалио Додика као "веома снажног пријатеља Сједињених Држава", наводећи потез владе Додика да пројектује слику Трампа на званичну председничку резиденцију која слави његову побједу на предсједничким изборима у САД-у 2024. године.
Његов портпарол, Тед Гудман, рекао је да Ђулијанија није платила Српска да путује и наступи са Додиком, већ приватни интереси те да Ђулијани није био обавезан да се региструје као лобиста у Министарству правде. Рекао је да Ђулијани "остаје веома тражен јавни говорник" широм свијета, наводећи његово лидерство након терористичких напада 11. септембра.
Њујорк Тајмс подсјећа да је дан након што се Ђулијани појавио на скупу у Бањалуци, Додик осуђен од Суда БиХ на годину дана затвора или новчану казну, и забрањено му је обављање јавне функције шест година због непоштовања одлука Кристијана Шмита.
Поменути лист наводи да је Српска тражи да се поново испита Дејтонски споразум и одбаци одговорност Кристијану Шмиту те да је Додик добио подршку од премијера Мађарске Виктора Орбана и предсједника Русије Владимира Путина, који су га одвојено угостили у својим престоницама.
Ана Кели, портпаролка Бијеле куће, рекла је Доналд Трамп радио на промоцији стабилности у БиХ и "на очувању мира који је обезбиједио Дејтонски споразум".
