Лавров открио о чему су разговарали Путин и предсједник Сирије

Sputnjik
16.10.2025
08:19
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров, одговарајући на питање да ли су руски предсједник Владимир Путин и сиријски лидер Ахмед ел Шара покренули питање руских војних база током разговора у Москви, рекао је за Спутњик да је током састанка разговарано о свему.
„О свему је разговарано“, истакао је Лавров.
Претходно је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков извјестио да ће питање руских војних база у Сирији бити покренуто на овај или онај начин током разговора између Путина и Ел Шара, пише Спутњик.
