Лавров открио о чему су разговарали Путин и предсједник Сирије

Sputnjik

16.10.2025

08:19

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров, одговарајући на питање да ли су руски предсједник Владимир Путин и сиријски лидер Ахмед ел Шара покренули питање руских војних база током разговора у Москви, рекао је за Спутњик да је током састанка разговарано о свему.

„О свему је разговарано“, истакао је Лавров.

Милорад Додик

Република Српска

"Српска има велики број пријатеља у новој америчкој администрацији"

Претходно је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков извјестио да ће питање руских војних база у Сирији бити покренуто на овај или онај начин током разговора између Путина и Ел Шара, пише Спутњик.

Сергеј Лавров

Владимир Путин

