Викторијини анђели се припремају за писту

15.10.2025

Фото: Tanjug

У ноћи 15. октобра у Њујорку нас очекује нова традиционална ревија доњег веша чувеног бренда Victoria's secret за 2025. годину, иначе један од најишчекиванијих модних догађаја у години.

Као и иначе, долази у посљедњим мјесецима текуће године, а већ знамо да ће пистом прошетати нека од најславнијих имена у свијету моделинга и најпознатије "анђелице", попут Адријане Лиме, Алесандре Амбросио, Ирине Шајк, Кендис Свонпул, Бехати Принслу, Беле Хадид, Емили Ратајковски и многих других.

У бекстејџу је уочи изласка на писту владала опуштена атмосфера испуњена дружењем и смијехом, а најљепше и најзгодније жене свијета су одисале самопоуздањем пред још један спектакл у којем ћемо уживати у најновијим моделима најсексепилнијег доњег веша бренда који ће поново поставити стандарде с поруком да слави љепоту у свим њеним варијантама.

Тајра Бенкс вратиће се на писту након двије деценије, док ће Шер, Лиса и Тајла бити задужене за музичко-сценски спектакл.

"Прочитали смо коментаре и чули смо вас", објавио је чувени бренд на Инстаграму поруку уз обећање да ће се вратити шоу који ће "показати ко смо данас, плус све што знамо и волимо".

(б92)

