Жена с Балкана добила бизарну казну у Њемачкој

16.10.2025

10:22

Фото: Pixabay

Необичну казну, из рубрике „вјеровали или не“, добила је једна жена у Њемачкој.

Очигледно је поријеклом с Балкана, с обзиром на то да је све објавила у Facebook групи „Балканци у Њемачкој“.

А кажњена је јер је – сушила веш на балкону, преноси Дневник.хр.

„Људи моји, ја више не знам смијем ли ишта радити у овој земљи! Сушила веш на балкону, сунчан дан, све мирише, кад комшиница изнад мене виче да јој ‘ружно изгледа кад гледа доље’. Ја се насмијала, мислим шали се жена… Кад након три дана стиже писмо ‘Непридржавање кућног реда’, 50 еура казна и опомена“, навела је на друштвеној мрежи и додала:

„Кажу да у згради није дозвољено да се веш види споља. Ма, људи, па гд‌је да га сушим? У фрижидеру? Сад сваки пут кад перем, молим се да не буде вјетра, да не однесе чарапу до њене терасе. Је л’ ико од вас имао овако нешто? Или сам ја једина у Њемачкој ‘криминалац за гаће’?“

савић-вујадин

Сцена

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

Објава је изазвала лавину коментара, а највише реакција добио је онај шаљивог карактера:

„Ја сам планирао мало кад захлади свињокољу на балкону направити, а сад ме ти препаде са овим својим.“

Многи су се сложили с коментатором који је навео сљедеће: „Све вам пише у кућном реду у згради! Треба само прочитати.“

А развила се и шира расправа…

„Ако пише у уговору или кућном реду да не смије, онда не смије. Вјероватно имате у подруму просторије за сушење и ту је дозвољено“, написала је једна корисница, на што је друга одговорила:

„Може се сушити на балкону с тим да од‌јећа не смије бити видљива изнад ограде, то је тако у градовима.“

С њом се сложила још једна жена:

„Сигурно има сушиона, као у свим већим државама. Кад би сви веш сушили по терасама на зградама од 40+ спратова, на што би то личило?“

