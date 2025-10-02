Хоће ли бити повећана најнижа плата у Српској?

Извор:
АТВ
02.10.2025
19:53
Коментари:0
Социјални партнери ускоро ће за преговарачки сто. Став синдикалаца је јасан – неопходно је повећати и минималну, али и све остале плате, како би се могли колико-толико покрити трошкови живота, који су сваким даном све већи. Крајњи циљ је да просјечна плата у идућој години буде 2.000 марака.
„Само трошкови прехране су прешли 1.200 марака, а цијела синдикална потрошачка корпа је близу 2.800 марака. Просјечна плата је покрива са 53, 54 посто, што значи да морамо ићи ка томе, јер видите да су двије просјечне плате потребне једној четворочланој породици да би измирила своје трошкове“, рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Не мисле тако и у Привредној комори. Сматрају да нема потребе за повећањем плате у Српској, јер је она, како кажу, на истом нивоу као у региону. Њихов став је и да је потребно мијењати приступ у вођењу социјалног дијалога, као и да, по угледу на Србију, треба увести праксу израде минималне потрошачке корпе.
"Ми мислимо да је та синдикална корпа доста нереално висока. И, она је рађена по принципу четири члана домаћинства. Данас по статистици, просјечно становништво броји 2,7 чланова породице“, рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Достигли смо лимит износа минималца, поручују из Уније послодаваца. Нови раст, тврде, може само довести до негативних ефеката.
„Са негативним ефектима по пад запослености, по пад конкурентности и у том сегменту сматрамо да више нема простора за повећање“, рекао је Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.
Било би добро да синдикалци и послодавци постигну договор о најнижој плати, а не да одлуку о томе донесе Влада, као што је до сада, углавном, била пракса, сматра ресорни министар.
"Прво ћемо да видимо шта каже пословна заједница. Шта кажу синдиката, а Влада ће учествовати у оном капацитету у којем буде требала и морала, да видимо прво њихове приједлоге", рекао је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Став ресорног министарства, засад, није познат. У Републици Српској ове године први пут су уведене четири минималне плате, па тако 900 марака имају неквалификовани и полуквалификовани радници, они са средњом школом 950, односно 1.000 марака, а висококвалификовани 1.300 марака. Радници, свакако, полажу наде да ће ти износи од наредне године бити повећани.
Република Српска
4 ч13
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч2
Република Српска
6 ч4
Најновије
Најчитаније
21
19
21
14
21
08
21
04
21
00
Тренутно на програму