Какво вријеме нас сутра очекује?

17.10.2025

14:32

Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра се већи дио дана очекује промјенљиво до потпуно облачно вријеме са кишом на југу и истоку.

Увече ће бити претежно облачно и суво, док је на југу Крајине у ноћи на суботу могућа слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од шест до 11, у вишим предјелима од три, док ће максимална бити од 11 до 16, на југу до 19 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече на сјеверу и у Херцеговини повремено и појачан, сјеверни.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава облачно вријеме, а киша је могућа током ноћи.

