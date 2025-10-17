Какво вријеме нас сутра очекује?

17.10.2025
14:32
У Републици Српској и ФБиХ сутра се већи дио дана очекује промјенљиво до потпуно облачно вријеме са кишом на југу и истоку.
Увече ће бити претежно облачно и суво, док је на југу Крајине у ноћи на суботу могућа слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од шест до 11, у вишим предјелима од три, док ће максимална бити од 11 до 16, на југу до 19 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече на сјеверу и у Херцеговини повремено и појачан, сјеверни.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава облачно вријеме, а киша је могућа током ноћи.
