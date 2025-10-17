Патолози из Српске раме уз раме са колегама из свијета по научним достигнућима у лијечењу рака

Извор:
СРНА
17.10.2025
16:09
Коментари:0
Најновија научна сазнања и достигнућа у области патологије представљена су на годишњем стручном састанку Удружења патолога Републике Српске на Медицинском факултету у Фочи, а фокус стручњака био је на молекуларним биомаркерима и њиховој примјени у савременој дијагностици и терапији карцинома плућа, дојке и органа система за варење.
Међу еминентним предавачима из Републике Српске, Србије и Црне Горе била је и универзитетски професор у пензији Живка Ери, оснивач Катедре за патологију Медицинског факултета у Фочи.
"Код сваког пацијента са постављеном дијагнозом карцинома данас је врло важно одредити тачно који је тип, на којем молекуларном нивоу су промјене, јер то одређује даље његову терапију", рекла је Ери.
Градови и општине
Медицинари у Требињу без предаха - пацијената све више
Молекуларна дијагностика посљедњих година напредовала је у Републици Српској, а уз Бањалуку тестирања се одскоро обављају и у Фочи.
Предсједник Удружења патолога Републике Српске Свјетлана Кулић рекла је да је протекле године Универзитетска болница у Фочи направила велики искорак увођењем имунохистохемијских и молекуларних анализа, што је до сада рађено само у Универзитетско клиничком центру Републике Српске.
"Овакви скупови нам служе да бисмо унприједили патологије у свим осталим здравственим установама Српске", рекла је Кулићева.
У фочанској Универзитетској болници истичу да је од овакве праксе вишеструка корист - осим што се постиже ефикасније лијечење пацијената, значајно је и за образовање властитог кадра.
"Ове анализе имају посебан значај када је у питању едукација младих патолога и студената Медицинског факултета. У складу са данашњим састанком, на којем причамо о ери молекуларне медицине, имунохистохемијске и молекуларне анализе доприносе да Универзитетска болница и наша регија буду усклађени са трендовима у модерној медицини", рекла је начелник Службе за патологију и цитолошку дијагностику Универзитетске болнице Фоча Мирјана Ћук.
Бања Лука
Медицинари се сатима пробијали до дјетета које је било прикључено на респиратор у Бањалуци
Индивидуално прилагођена терапија сваком пацијенту која је у свијету донијела преокрет и велики напредак у третирању малигних болести циљ је којем теже домаћи патолози.
"Када су у питању онколошки пацијенти, патологија има кључну улогу и налази се у центру једног тима задуженог што бољу и прецизнију терапију пацијената са малигним обољењима", рекла је Ћук.
Домаћин годишњег сусрета патолога Републике Српске био је Медицински факултет у Фочи.
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
21
16
09
Тренутно на програму