Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело

Српска православна црква и њени вјерници данас посвећују дан Светом Стефану и Јелени Штиљановић.
Народна традиција приказује деспота Стефана Штиљановића као најузорнијег хришћанског владара и за њега везује многобројна племенита дјела, као и јуначку борбу против Турака. Био је посљедњи кнез паштровски, добротвор и српски светитељ.
Имање је оставио свом народу и отишао у Срем 1498. године због сукоба са Млечанима. У Срему столовао је у граду Моровићу. Приликом борбе за угарски пријесто између краља Фердинанда и војводе Запоље, нашао се на страни Фердинандовој. Од Фердинанда је добио имања у вировитичкој жупанији као и град Валпово гдје је владао.
Сматра се да је умро, највероватније, око 1543. године. Сахрањен је у манастиру Шишатовцу у Срему, а од СПЦ је уврштен је у ред светитеља. У јесен, 17. октобра сваке године се помиње и слави његово име. Његове свете мошти налазе се у Саборној цркви у Београду.
У манастиру Шишаштовац је постојао култ светог Стефана Штиљановића. У Пангарику манастира Шишатовац из 1545. године постоји један кратак запис који каже: "Ова света и божанствена књига која се зове Панагирик, манастира Шишатовца храма Рођења Пресвете Богородице, гдје нетљене мошти почивају светог и праведног и дивног Стефана Штиљановића, српског деспота".
Ко је била Јелена Штиљановић
Јелена Штиљановић, монашко име Јелисавета, српска је кнегиња и светитељка. Била је супруга кнеза Стефана Штиљановића. Послије његове смрти побјегла је од Турака у Њемачку. Када је сазнала да су пронађене мошти њеног мужа, Јелена је дошла у манастир Шишатовац да им се поклони. Ту се и замонашила под именом Јелисавета. Преминула је око 1546. године.
Обичај налаже да овај дан урадите једно добро дјело у сјећање на Стефана и Јелену Штиљановић, пише Курир.
