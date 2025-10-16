Logo

Сутра славимо Светог Стефана и Јелену Штиљановић: Ово је молитва за мир и благостање

16.10.2025

21:46

Коментари:

0
Сутра славимо Светог Стефана и Јелену Штиљановић: Ово је молитва за мир и благостање
Фото: ATV

Српска православна црква у петак 17. октобра обиљежава празник Светог Стефана и Преподобне Јелене Штиљановић.

Иако овај дан није црвено слово у црквеном календару, посвећен је светитељима који су оставили дубок траг у историји и духовности српског народа.

Ко је био Свети Стефан?

Свети Стефан потицао је из племена Паштровића са црногорског приморја, јужно од Хума. Рођен је у православној породици и од малих ногу васпитаван у хришћанском духу. Рано је показивао побожност, али и војничке способности и храброст, које је касније исказао у борбама против Османлија.

CRKVA-070925

Друштво

Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву

Крајем 15. или почетком 16. вијека преселио се у Срем, гдје је постао српски деспот и управитељ мјеста Моровић. Био је познат по праведности, богобојажљивости и великом човекољубљу. Помагао је и људе и цркве, дијелио милостињу и никада није одступао од правде, иако је живио у тешким временима. Српска православна црква га пореди са великанима као што су Свети Александар Невски и Свети Јован Владимир.

За вријеме велике глади, када су Турци опустошили крај и однијели и стоку и радну снагу, Свети Стефан је отворио своје житнице како би нахранио народ. Због тога је био дубоко поштован и вољен.

Преминуо је после 1540. године и сахрањен на брду Бунтир код Моровића. Након што су Турци заузели тај крај, догодило се чудо – на мјесту гдје је био сахрањен појавила се необична свјетлост. Вјерујући да је ријеч о закопаном благу, војници су почели да копају и пронашли нетрулежно тијело светитеља које је исијавало пријатан мирис. И одијело му је било сачувано, такође миришљаво.

Уз дозволу турског заповедника, мошти Светог Стефана пренете су у манастир Шишатовац који се налази на Фрушкој Гори гдје је некада и живио.

богородица-икона-05092025

Друштво

Вјерници на Покров Пресвете Богородице треба да изговоре ову молитву

Када је за то чула, његова супруга Јелена, тада у Њемачкој, одмах је дошла у Шишатовац. Поклонила се моштима Светог Стефана и замонашила се под именом Јелисавета. Касније је и она сахрањена у истом манастиру.

Током Другог светског рата, 14. априла 1942. године, мошти Светог Стефана пренете су из Шишатовца у Београд, где се и данас чувају у Саборној цркви, пише Она.рс.

Молитва за мир и благостање

“На Земљи си премудрошћу стекао славу, богатство твоје Господу предавши, и Он те је међу небеске житеље населио. Тело твоје, свети, на земљи је сачувао нетрулежно, јер си у целомудрености и чистоти праведно поживео: Зато са слободом моли Бога да нас спасе, Свети Стефане”.

Подијели:

Тагови:

СПЦ

molitva

Sveti Stefan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђоковић поражен од Синера

Тенис

Ђоковић поражен од Синера

38 мин

0
Умро глумац из Голог пиштоља

Култура

Умро глумац из Голог пиштоља

40 мин

0
Елитне јединице америчке војске спремне, пришли су на 145 километара

Свијет

Елитне јединице америчке војске спремне, пришли су на 145 километара

47 мин

0
Јокановић за АТВ: ''Не видим разлог зашто се не може потписати колективни уговор''

Бања Лука

Јокановић за АТВ: ''Не видим разлог зашто се не може потписати колективни уговор''

58 мин

0

Више из рубрике

Трећа узастопна година Ла Ниње: И ову зиму имамо исти утицај

Друштво

Трећа узастопна година Ла Ниње: И ову зиму имамо исти утицај

1 ч

0
Све више људи тражи помоћ у јавним кухињама, не могу себи приуштити ни основни оброк

Друштво

Све више људи тражи помоћ у јавним кухињама, не могу себи приуштити ни основни оброк

2 ч

0
Почела замјена гума, вулканизери упозоравају: Не радите ово!

Друштво

Почела замјена гума, вулканизери упозоравају: Не радите ово!

3 ч

0
Европске границе постају дигиталне: Систем већ забиљежио 300.000 кретања, број свакодневно расте

Друштво

Европске границе постају дигиталне: Систем већ забиљежио 300.000 кретања, број свакодневно расте

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

10

Централне вијести, 16.10.2025.

22

08

Откривено "шесто чуло": Ово све мијења, директно контролише ум и тијело

22

08

Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

22

03

Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

22

02

Рада Манојловић отворено о Вујадину Савићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner