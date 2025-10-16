Сутра славимо Светог Стефана и Јелену Штиљановић: Ово је молитва за мир и благостање

16.10.2025
Српска православна црква у петак 17. октобра обиљежава празник Светог Стефана и Преподобне Јелене Штиљановић.
Иако овај дан није црвено слово у црквеном календару, посвећен је светитељима који су оставили дубок траг у историји и духовности српског народа.
Свети Стефан потицао је из племена Паштровића са црногорског приморја, јужно од Хума. Рођен је у православној породици и од малих ногу васпитаван у хришћанском духу. Рано је показивао побожност, али и војничке способности и храброст, које је касније исказао у борбама против Османлија.
Крајем 15. или почетком 16. вијека преселио се у Срем, гдје је постао српски деспот и управитељ мјеста Моровић. Био је познат по праведности, богобојажљивости и великом човекољубљу. Помагао је и људе и цркве, дијелио милостињу и никада није одступао од правде, иако је живио у тешким временима. Српска православна црква га пореди са великанима као што су Свети Александар Невски и Свети Јован Владимир.
За вријеме велике глади, када су Турци опустошили крај и однијели и стоку и радну снагу, Свети Стефан је отворио своје житнице како би нахранио народ. Због тога је био дубоко поштован и вољен.
Преминуо је после 1540. године и сахрањен на брду Бунтир код Моровића. Након што су Турци заузели тај крај, догодило се чудо – на мјесту гдје је био сахрањен појавила се необична свјетлост. Вјерујући да је ријеч о закопаном благу, војници су почели да копају и пронашли нетрулежно тијело светитеља које је исијавало пријатан мирис. И одијело му је било сачувано, такође миришљаво.
Уз дозволу турског заповедника, мошти Светог Стефана пренете су у манастир Шишатовац који се налази на Фрушкој Гори гдје је некада и живио.
Када је за то чула, његова супруга Јелена, тада у Њемачкој, одмах је дошла у Шишатовац. Поклонила се моштима Светог Стефана и замонашила се под именом Јелисавета. Касније је и она сахрањена у истом манастиру.
Током Другог светског рата, 14. априла 1942. године, мошти Светог Стефана пренете су из Шишатовца у Београд, где се и данас чувају у Саборној цркви, пише Она.рс.
“На Земљи си премудрошћу стекао славу, богатство твоје Господу предавши, и Он те је међу небеске житеље населио. Тело твоје, свети, на земљи је сачувао нетрулежно, јер си у целомудрености и чистоти праведно поживео: Зато са слободом моли Бога да нас спасе, Свети Стефане”.
