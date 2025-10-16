Logo

Елитне јединице америчке војске спремне, пришли су на 145 километара

Извор:

АТВ

16.10.2025

21:34

Коментари:

0
Елитне јединице америчке војске спремне, пришли су на 145 километара

Елитна јединица америчке војске за специјалне операције виђена је у карипским водама мање од 145 километара од обале Венецуеле, извијестио је у четвртак Вашингтон пост.

160. пук специјалне авијације летио је напредним јуришним хеликоптерима МХ-6 Little Birtd и МХ-60 Black Hawks у близини сјевероисточне обале Тринидада посљедњих дана, према визуалној анализи видео записа који круже друштвеним мрежама, коју је спровела та новинска кућа.

- Хеликоптери су били укључени у вјежбе - рекао је амерички званичник новинама.

Значајна војна средства, укључујући МВ Ocena Trader, комерцијални брод претворен у "плутајућу базу за специјалне операције" која може превозити 200 припадника особља и више летјелица, недавно су виђена у регији, а стручњаци су рекли да би то могло бити повезано с операцијом.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп потврдио да је одобрио ЦИА операције у Венецуели

Сателитски снимци су показали да је брод био усидрен на Америчким Д‌јевичанским острвима крајем септембра и да је д‌јеловао отприлике 40 миља источно од Тринидада 6. октобра.

Новине су навеле да се отприлике десетина распоређених америчких морнаричких снага тренутно налази у регији.

САД су већ подузеле смртоносне акције у регији, напавши најмање пет бродова који су наводно превозили наркотике у међународним водама, што је резултирало смрћу најмање 27 људи.

Предсједник САД-а Доналд Трамп рекао је у сриједу да је одобрио ЦИА-и да проводи мисије унутар Венецуеле.

Подијели:

Тагови:

vojska

Америка

Venecuela

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наставља се блокада америчке владе

Свијет

Наставља се блокада америчке владе

14 ч

0
Случај "транс спортиста" ускоро пред Врховним судом САД

Свијет

Случај "транс спортиста" ускоро пред Врховним судом САД

1 д

0
Још један одлучан одговор Пекинга: Кина уводи лучке таксе америчким бродовима

Економија

Још један одлучан одговор Пекинга: Кина уводи лучке таксе америчким бродовима

1 д

0
Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре

Свијет

Кина загрмила: Док пријете, не могу захтијевати разговоре

1 д

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Фантастична вијест о састанку Путина и Трампа

1 ч

0
Путин упозорио Трампа

Свијет

Путин упозорио Трампа

1 ч

0
Орбан: Ми смо спремни

Свијет

Орбан: Ми смо спремни

1 ч

0
Krave Stoka Goveda

Свијет

Вирус који угрожава сточарство шири се Европом

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

10

Централне вијести, 16.10.2025.

22

08

Откривено "шесто чуло": Ово све мијења, директно контролише ум и тијело

22

08

Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

22

03

Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

22

02

Рада Манојловић отворено о Вујадину Савићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner