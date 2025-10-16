Елитне јединице америчке војске спремне, пришли су на 145 километара

Извор:
АТВ
16.10.2025
21:34
Коментари:0
Елитна јединица америчке војске за специјалне операције виђена је у карипским водама мање од 145 километара од обале Венецуеле, извијестио је у четвртак Вашингтон пост.
160. пук специјалне авијације летио је напредним јуришним хеликоптерима МХ-6 Little Birtd и МХ-60 Black Hawks у близини сјевероисточне обале Тринидада посљедњих дана, према визуалној анализи видео записа који круже друштвеним мрежама, коју је спровела та новинска кућа.
- Хеликоптери су били укључени у вјежбе - рекао је амерички званичник новинама.
Значајна војна средства, укључујући МВ Ocena Trader, комерцијални брод претворен у "плутајућу базу за специјалне операције" која може превозити 200 припадника особља и више летјелица, недавно су виђена у регији, а стручњаци су рекли да би то могло бити повезано с операцијом.
Свијет
Трамп потврдио да је одобрио ЦИА операције у Венецуели
Сателитски снимци су показали да је брод био усидрен на Америчким Дјевичанским острвима крајем септембра и да је дјеловао отприлике 40 миља источно од Тринидада 6. октобра.
Новине су навеле да се отприлике десетина распоређених америчких морнаричких снага тренутно налази у регији.
САД су већ подузеле смртоносне акције у регији, напавши најмање пет бродова који су наводно превозили наркотике у међународним водама, што је резултирало смрћу најмање 27 људи.
Предсједник САД-а Доналд Трамп рекао је у сриједу да је одобрио ЦИА-и да проводи мисије унутар Венецуеле.
Најновије
Најчитаније
22
10
22
08
22
08
22
03
22
02
Тренутно на програму