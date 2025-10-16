Орбан: Ми смо спремни

Извор:
Виктор Орбан, премијер Мађарске, огласио се након што је Доналд Трамп, предсједник САД, неочекивано вечерас најавио да ће се састати с Владимиром Путином, предсједником Русије, у Будимпешти како би разговарали о окончању рата у Украјини.
Орбан је поруку објавио на друштвеној мрежи X.
"Планирани састанак између америчког и руског предсједника је одлична вијест за све који воле мир у свијету. Ми смо спремни", навео је Орбан.
Подсјећамо, мађарски парламент је у априлу гласао за повлачење земље из Међународног кривичног суда (ICC), што би потенцијално омогућило Путину да посјети ову земљу без страха од хапшења по оптужници суда.
