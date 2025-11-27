Извор:
АТВ
27.11.2025
19:31
Коментари:0
Прва персонализована вакцина против рака, развијена посебно за пацијенте обољеле од меланома, даје нову наду у лијечењу ове агресивне болести. Ријеч је о терапији која се за сваког пацијента прави потпуно индивидуално, на основу геномске анализе тумора и крви. Први пацијент из Србије већ је отпутовао у Москву, док је процијењен и кандидат из Републике Српске.
"Десило се да организам није више у могућности да препозна туморско ткиво и не може да се адекватно бори, да отклони те ћелије које су мутиране. Уколико тај баланс се поремети, ћелије тумора почињу да бујати и фактички имамо појаву карцинома.У овом случају враћамо процес унатраг: узмемо узорак ткива, урадимо генетску анализу и креирамо молекулу која преноси информацију лимфоцитима. Они се враћају у организам и јачају имуни одговор, помажући тијелу да уништи властите ћелије карцинома", рекао је Ранко Шкрбић, декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.
Напредак у науци и технологији све више доводи до ситуација у којима тумори, некада сматрани неизљечивим, постају изљечиви. Дуготрајна праћења пацијената показују да терапије све чешће доносе трајне резултате и побољшавају квалитет живота.
"Постоје већ данас тумори за које кажемо да су излијечиви, чак и када је метастатска болест у питању. Догма о неизљечивости полако се руши, а пратимо пацијенте и 20 и више година без повратка болести. Надамо се да ће се сигурно пронаћи рјешења и за ову врсту тумора", рекао је проф. др Зденка Гојковић, онколог
Процедура захтијева боравак пацијента у Москви, гдје се узимају узорци и припрема персонализована вакцина. Лијек се примјењује у више доза током неколико седмица, а све је прилагођено специфичном геному тумора сваког пацијента.
"Након испуњења финансијских предуслова, пацијент одлази у Москву на десетак дана док се припреме узорци и генско секвенцирање. Вакцина се припрема искључиво за његов карцином, а током лијечења прима дозе које су прилагођене његовим потребама", рекао је Ранко Шкрбић, декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.
Заинтересованост за ову терапију већ расте, а уколико се први резултати покажу успјешним, наредни пацијенти би могли кренути на лијечење.
