Прва персонализована вакцина против рака

Извор:

АТВ

27.11.2025

19:31

Прва персонализована вакцина против рака
Фото: АТВ

Прва персонализована вакцина против рака, развијена посебно за пацијенте обољеле од меланома, даје нову наду у лијечењу ове агресивне болести. Ријеч је о терапији која се за сваког пацијента прави потпуно индивидуално, на основу геномске анализе тумора и крви. Први пацијент из Србије већ је отпутовао у Москву, док је процијењен и кандидат из Републике Српске.

"Десило се да организам није више у могућности да препозна туморско ткиво и не може да се адекватно бори, да отклони те ћелије које су мутиране. Уколико тај баланс се поремети, ћелије тумора почињу да бујати и фактички имамо појаву карцинома.У овом случају враћамо процес унатраг: узмемо узорак ткива, урадимо генетску анализу и креирамо молекулу која преноси информацију лимфоцитима. Они се враћају у организам и јачају имуни одговор, помажући тијелу да уништи властите ћелије карцинома", рекао је Ранко Шкрбић, декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.

Напредак у науци и технологији све више доводи до ситуација у којима тумори, некада сматрани неизљечивим, постају изљечиви. Дуготрајна праћења пацијената показују да терапије све чешће доносе трајне резултате и побољшавају квалитет живота.

"Постоје већ данас тумори за које кажемо да су излијечиви, чак и када је метастатска болест у питању. Догма о неизљечивости полако се руши, а пратимо пацијенте и 20 и више година без повратка болести. Надамо се да ће се сигурно пронаћи рјешења и за ову врсту тумора", рекао је проф. др Зденка Гојковић, онколог

Процедура захтијева боравак пацијента у Москви, гдје се узимају узорци и припрема персонализована вакцина. Лијек се примјењује у више доза током неколико седмица, а све је прилагођено специфичном геному тумора сваког пацијента.

"Након испуњења финансијских предуслова, пацијент одлази у Москву на десетак дана док се припреме узорци и генско секвенцирање. Вакцина се припрема искључиво за његов карцином, а током лијечења прима дозе које су прилагођене његовим потребама", рекао је Ранко Шкрбић, декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.

Заинтересованост за ову терапију већ расте, а уколико се први резултати покажу успјешним, наредни пацијенти би могли кренути на лијечење.

