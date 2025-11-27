CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

Извор:
ПР
27.11.2025
15:03
Коментари:0
У Тропик центру Бања Лука данас је отворен CLEA Health & Beauty, први концепт у Босни и Херцеговини који унутар једног супермаркета обједињује кључне сегменте бриге о здрављу, љепоти и свакодневном балансу. Замишљен је тако да купцима понуди потпуно ново искуство куповине.
ЦЛЕА Хеалтх & Беаутy настао је из идеје да брига о себи треба да буде једноставна, доступна и инспиративна. Концепт обухвата шест пажљиво осмишљених цјелина:
• апотеку – стручна подршка и провјерени производи;
• дермокозметику – свјетски признати брендови и иновативни производи за његу коже;
• освијештену исхрану – одабрани производи који подржавају уравнотежене навике;
• суплементацију – поуздане формуле за подршку здрављу и енергији;
• личну његу – свакодневни ритуали обликовани да пруже осјећај њежности и бриге о себи;
• програм за бебе – сигуран и поуздан избор за његу најмлађих.
Посебан акценат стављен је на селекцију брендова, међу којима се налазе провјерени класици попут La Roche-Posay, Avène, Noreva, Uriage, као и популарни корејски брендови Dr. Althea, SKIN1004, Medicube и други те ексклузивни свјетски бестселери који до сада нису били доступни на домаћем тржишту. Изузетна пажња посвећена је производима из асортимана освијештене прехране – органским, безглутенским и веганским производима.
„Отварањем CLEA Health & Beauty концепта жељели смо да својим купцима пружимо искуство које превазилази традиционалну куповину и које одговара савременом начину живота. Ово је простор који истовремено инспирише, информише и олакшава бригу о здрављу и љепоти. Поносни смо на то што овај концепт премијерно представљамо управо у Тропиц центру Бања Лука,“ навела је Александра Марковић, ПР трговачког ланца Тропик.
CLEA је креирана као модеран, интуитивно организован простор у којем свака полица има своју јасну намјену и води купца кроз персонализовано искуство избора. Овај концепт представља важан корак у развоју компаније Тропиц малопродаја која наставља уводити иновације и подизати стандарде куповине на домаћем тржишту.
Поводом отварања, за купце су припремљени поклони из CLEA асортимана, занимљиве активације те стручно савјетовање за одабир најприкладнијих производа за сваког купца. У наредном периоду CLEA ће организовати и додатне активности за купце попут анализа коже и витаминско-минералног статуса.
CLEA Health & Beauty од данас је доступна у Тропик центру Бања Лука, а концепт ће ускоро бити уведен и на другим локацијама компаније Тропиц малопродаја. Све новости, актуелну и акцијску понуду CLEA концепта можете пратити на званичној интернет страници clea.ba те на друштвеним мрежама Инстаграм и Фејсбук.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму