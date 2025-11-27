Logo
Large banner

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

Извор:

ПР

27.11.2025

15:03

Коментари:

0
CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци
Фото: Уступљена фотографија

У Тропик центру Бања Лука данас је отворен CLEA Health & Beauty, први концепт у Босни и Херцеговини који унутар једног супермаркета обједињује кључне сегменте бриге о здрављу, љепоти и свакодневном балансу. Замишљен је тако да купцима понуди потпуно ново искуство куповине.

ЦЛЕА Хеалтх & Беаутy настао је из идеје да брига о себи треба да буде једноставна, доступна и инспиративна. Концепт обухвата шест пажљиво осмишљених цјелина:

• апотеку – стручна подршка и провјерени производи;

• дермокозметику – свјетски признати брендови и иновативни производи за његу коже;

• освијештену исхрану – одабрани производи који подржавају уравнотежене навике;

• суплементацију – поуздане формуле за подршку здрављу и енергији;

• личну његу – свакодневни ритуали обликовани да пруже осјећај њежности и бриге о себи;

• програм за бебе – сигуран и поуздан избор за његу најмлађих.

CLEA Health & Beauty koncept

Посебан акценат стављен је на селекцију брендова, међу којима се налазе провјерени класици попут La Roche-Posay, Avène, Noreva, Uriage, као и популарни корејски брендови Dr. Althea, SKIN1004, Medicube и други те ексклузивни свјетски бестселери који до сада нису били доступни на домаћем тржишту. Изузетна пажња посвећена је производима из асортимана освијештене прехране – органским, безглутенским и веганским производима.

„Отварањем CLEA Health & Beauty концепта жељели смо да својим купцима пружимо искуство које превазилази традиционалну куповину и које одговара савременом начину живота. Ово је простор који истовремено инспирише, информише и олакшава бригу о здрављу и љепоти. Поносни смо на то што овај концепт премијерно представљамо управо у Тропиц центру Бања Лука,“ навела је Александра Марковић, ПР трговачког ланца Тропик.

CLEA је креирана као модеран, интуитивно организован простор у којем свака полица има своју јасну намјену и води купца кроз персонализовано искуство избора. Овај концепт представља важан корак у развоју компаније Тропиц малопродаја која наставља уводити иновације и подизати стандарде куповине на домаћем тржишту.

Поводом отварања, за купце су припремљени поклони из CLEA асортимана, занимљиве активације те стручно савјетовање за одабир најприкладнијих производа за сваког купца. У наредном периоду CLEA ће организовати и додатне активности за купце попут анализа коже и витаминско-минералног статуса.

CLEA Health & Beauty од данас је доступна у Тропик центру Бања Лука, а концепт ће ускоро бити уведен и на другим локацијама компаније Тропиц малопродаја. Све новости, актуелну и акцијску понуду CLEA концепта можете пратити на званичној интернет страници clea.ba те на друштвеним мрежама Инстаграм и Фејсбук.

Подијели:

Таг:

Tropic Centar Banjaluka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра претежно облачно и хладно

Друштво

Сутра претежно облачно и хладно

1 д

0
Вода ријека

Друштво

Уна код Костајнице прешла коту редовне одбране од поплава

1 д

0
За шта грађани највише новца издвајају?

Друштво

За шта грађани највише новца издвајају?

1 д

0
Опрез на путевима: Коловози мокри и клизави

Друштво

Опрез на путевима: Коловози мокри и клизави

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner