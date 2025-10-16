Путин упозорио Трампа

Извор:
Курир
16.10.2025
20:46
Руски предсједник Владимир Путин упозорио је америчког предсједника Доналда Трампа да би слање крстарећих ракета „Томахавк“ Украјини угрозило мировни процес и наштетило односима САД и Русије.
Вијест је потврдио Кремљ у званичном саопштењу.
Према Кремљу, Путин је изразио забринутост да би напредно америчко оружје у рукама украјинских снага могло довести до даље ескалације сукоба. Упозорење је јасно ставило до знања да би такав потез Вашингтона имао директне негативне посљедице по билатералне односе између двије силе.
Путинов савјетник Јуриј Ушаков рекао је новинарима да је Путин у разговору нагласио да руске снаге тренутно имају „пуну стратешку иницијативу“ дуж цијеле линије фронта у Украјини.
Ушаков је додао да је данашњи позив, који је трајао скоро два и по сата, иницирала руска страна. Такође је најавио да ће планираном новом самиту између два предсједника претходити разговор између америчког државног секретара Марка Рубија и руског министра спољних послова Сергеја Лаврова, који би требало да се одржи у наредним данима.
