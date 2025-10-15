Још један одлучан одговор Пекинга: Кина уводи лучке таксе америчким бродовима

Извор:
15.10.2025
Министарство саобраћаја Кине објавило је десет мјера за спровођење одлуке о увођењу посебних лучких такси на бродове у власништву, или под управом америчких предузећа, организација и појединаца.
Посреди је још један снажан одговор Пекинга на америчко изигравање договора постигнутих током протеклих мјесеци, током разговора представника двије највеће економије свијета.
Након што је ограничила извоз ријетких земних елемената, Кина је истом мјером одговорила на америчко увођење лучких такси кинеским бродовима.
Најновији потез Пекинга, како наводе кинески медији, за циљ има заштиту легитимних права и интереса кинеске поморске индустрије и компанија, као и обезбјеђивање фер конкуренције у међународном поморском саобраћају.
Према саопштењу кинеског Министарства саобраћаја, посебним лучким таксама подлежу бродови у власништву или под управом субјеката у којима америчка предузећа, организације или појединци поседују директан или индиректан удио од 25 процената или више, као и сви бродови под америчком заставом и они изграђени у Сједињеним Државама.
"Бродови изграђени у Кини, који потпадају под прве четири категорије, биће изузети од плаћања посебних лучких такси. Такође ће бити ослобођени бродови који улазе у кинеска бродоградилишта без терета, искључиво ради ремонта, као и други бродови за које се накнадно утврди да су изузети", наводи се у саопштењу поменутог кинеског министарства.
Почетна лучка такса, која се примјењује од јуче, износи 400 јуана (око 56 долара) по нето тони терета, а биће повећавана сваког 17. априла током наредне три године.
Посебне лучке таксе за америчке бродове износиће 640 јуана по тони од 17. априла 2026, 880 јуана по тони од 17. априла 2027, и 1.120 јуана по тони од 17. априла 2028. године.
"Власник брода или његов агент мора седам дана прије очекиваног доласка у кинеску луку да пријави надлежној поморској управи податке о земљи изградње, застави и власништву брода, и да изврши уплату таксе. Поморска управа у луци одредишта ће провјерити све податке пријављене прије доласка брода. Ако се утврди непотпуно или нетачно пријављивање, власник брода или његов агент морају доставити допунске информације, наводи министарство. У случају непоштовања ових мјера, укључујући неплаћање пуног износа таксе, поморска управа ће забранити броду обављање улазно-излазних формалности. Бродови који избегну плаћање мораће да измире све заостале обавезе прије сљедећег пристајања у кинеску луку", наведено је у саопштењу кинеском Министарства трговине.
Министарство је десетог октобра саопштило да ће Кина почети да наплаћује посебне лучке таксе америчким бродовима од уторка, као одговор на одлуку САД да уведу додатне лучке таксе за кинеске бродове након истраге спроведене по Члану 301 америчког Закона о трговини из 1974. године.
У Пекингу сматрају да су мјере САД, којима се наплаћују лучке таксе бродовима повезаним са Кином, "унилатералне и протекционистичке акције са јасним дискриминаторним карактером, док су кинеске контрамјере неопходан и одбрамбени потез".
У исто вријеме, кинески медији пренијели су вест, позивајући се на извјештај "Голдман Сакса", да ће амерички потрошачи ове године сносити више од половине трошкова насталих због увођења нових царинских тарифа.
Кинеска медијска група наводи да ће до краја ове године 55 одсто трошкова насталих увођењем нових царина платити амерички потрошачи, 22 одсто платиће америчке компаније, 18 одсто страни извозници, док ће 5 одсто царина, према "Голдман Саксу", бити избјегнуто.
Кинески медији истичу да тренутно највећи дио трошкова насталих увођењем Трампових царина сносе америчке компаније, јер су неке царинске тарифе тек ступиле на снагу и потребно је вријеме да се повећа цена коју ће платити потрошачи.
Према извјештају "Голдман Сакса", америчке дажбине до сада су повећале основне цијене личне потрошње у САД за 0,44 процента.
