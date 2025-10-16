Logo

Сијарто: Фантастична вијест о састанку Путина и Трампа

Извор:

СРНА

16.10.2025

21:21

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да је фантастична вијест што су предсједници САД и Русије, Доналд Трамп и Владимир Путин, поново разговарали и да пут миру води кроз преговоре.

- Још је фантастичније што ће се ускоро састати у Будимпешти - написао је Сијарто на Иксу.

Он је додао да пут миру води кроз преговоре.

- Рат се не може ријешити на бојном пољу - истакао је Сијарто.

Трамп је рекао да се сагласио са Путином да одрже састанак у Будимпешти како би видјели да ли могу да окончају сукоб у Украјини.

Петер Сијарто

Мађарска

Коментари (0)
