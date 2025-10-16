Сијарто: Фантастична вијест о састанку Путина и Трампа

Извор:
СРНА
16.10.2025
21:21
Коментари:0
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да је фантастична вијест што су предсједници САД и Русије, Доналд Трамп и Владимир Путин, поново разговарали и да пут миру води кроз преговоре.
- Још је фантастичније што ће се ускоро састати у Будимпешти - написао је Сијарто на Иксу.
Он је додао да пут миру води кроз преговоре.
- Рат се не може ријешити на бојном пољу - истакао је Сијарто.
Трамп је рекао да се сагласио са Путином да одрже састанак у Будимпешти како би видјели да ли могу да окончају сукоб у Украјини.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Република Српска
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
10
22
08
22
08
22
03
22
02
Тренутно на програму