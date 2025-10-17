Logo

У превртању аутобуса двоје погинуло, 83 повријеђено

17.10.2025

17:29

У превртању аутобуса двоје погинуло, 83 повријеђено
Фото: Танјуг/АП

У превртању аутобуса код Сремске Митровице данас су страдале две особе, а повријеђено је чак 83 према сазнањима "Блица". Ватрогасци, полиција и Хитна помоћ су на лицу мјеста.

Саобраћај је на деоници Сремска Митровица - Јарак у потпуности обустављен. Аутобус се преврнуо на кров, ватрогасци покушавају да извуку заробљене особе.

Аутобус је превозио раднике једне компаније из Руме према незваничним информацијама. Истрага је у току, узрок ће бити познат након увиђаја.

