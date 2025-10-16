Стравична смрт познатог милионера шокирала јавност

16.10.2025
18:14
Коментари:0
Бивши извршни директор компаније Авива, Дејвид Барал, погинуо је у "ватреној лопти" након што је његов Астон Мартин слетио са пута и ударио у дрво.
Његова породица је одала почаст 63-годишњем бизнисмену након његове смрти у близини Ветербија у Западном Јоркширу. Полиција истражује инцидент и апеловала је на свједоке да се јаве са информацијама,пренио је Дејли Мејл.
Барал је возио сиви Астон Мартин DBX SUV када се несрећа догодила на путу А58 Lids између Бардсија и Колингама, мало послије 14 часова у уторак. У саопштењу, његова породица је навела: "Сви смо апсолутно сломљени због губитка најдивнијег човека. Почивај у миру, Дејвиде, свима ћеш нам много недостајати и увек ћеш испуњавати наша срца. Волимо те".
Former Aviva CEO David Barral is killed in 'fireball' crash after Aston Martin ploughs off road into tree https://t.co/Thx90R50SQ— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 16, 2025
Барал је имао водеће позиције у компанији "Aviva Lifr and Pensions" између 1999. и 2015. године, а за генералног директора за Велику Британију и Ирску постављен је 2011. године.
"Сломљени смо због губитка Дејвида. Његов допринос компанији и ширем пословном свијету био је немјерљив. Наше мисли су уз његову породицу у овом невјероватно тешком тренутку", рекао је портпарол компаније Авива.
Тридесетогодишња каријера овог бизнисмена обухватала је улоге неизвршног предсједника у компанији Вирџин Вајнс и инвестиционој платформи Ембарк Груп, као и функцију вишег независног директора у осигуравајућој компанији ЛВ. Недавно је био стратешки савјетник у инвестиционој групи Харвуд Капитал.
