Logo

У САД ријешено убиство старо 40 година: Сламчица одала убицу

16.10.2025

17:24

Коментари:

0
У САД ријешено убиство старо 40 година: Сламчица одала убицу
Фото: Pexel/Sóc Năng Động

Власти Лонг Ајленда, у америчкој држави Њујорк, ријешиле су случај силовања и убиства 16-годишње тинејџерке Терезе Фуско из 1984. године захваљујући сламчици и ДНК тестовима.

Тинејџерка је пронађена мртва 5. децембра 1984. године, 20 дана након њеног нестанка у близини клизалишта у граду Линбруку.

Власти округа Насау због овог злочина ухапсиле су 63-годишњег Ричарда Билодоа, који је у то вријеме био власник кафића.

Шеснаестогодишњакиња је била силована, претучена и задављена, а њено тијело је пронађено у шуми.

Фускова је нестала 10. новембра 1984, преноси CNN. Она је нестала неколико сати након што је завршила смјену на клизалишту гд‌је је радила.

Хапшење Билодоа, којег су власти дуго пратиле, постало је могуће након што је у фебруару купио пиће близу своје куће и затим бацио чашу у смеће, гд‌је су је полицајци пронашли.

Како је објаснила тужитељка која је објавила хапшење 63-годишњака, "ДНК са сламчице се подударала са узорком узетим са тијела Терезе".

Она је била изричита да су овог пута власти ухапсиле праву особу, јер су 2003. године ухапсили тројицу младића - Џона Рестива, Дениса Холстеда и Џона Когута, који су, иако осуђени и провели 18 година у затвору, на крају ослобођени након посебних ДНК тестова.

Њих тројица су касније поднијели тужбу и добили одштету од 43 милиона долара.

"Никада нисам изгубио наду. Увијек сам вјеровао у систем. За мене, чути да постоји неко ко је убио моју кћерку донијеће олакшање мени и мојој породици, изјавио је отац убијене тинејџерке Томас Фуско. Додао је да је болно пролазити кроз ово изнова и изнова.

"Али чини се да је ово коначан исход и веома сам захвалан", истакао је Фуско, преноси Јуроњуз..

Подијели:

Тагови:

Убиство

DNK analiza

misterija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брачни пар пронађен мртав у аутомобилу: Страдали мистериозном смрћу само неколико дана прије прве годишњице брака

Свијет

Брачни пар пронађен мртав у аутомобилу: Страдали мистериозном смрћу само неколико дана прије прве годишњице брака

2 д

0
Ева Мариа Помер

Свијет

Послије 20 година ријешена мистерија ”Жене с њемачким кључевима”

6 д

0
Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт

Свијет

Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт

1 седм

0
Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

Свијет

Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

1 седм

0

Више из рубрике

Почео разговор Путина и Трампа

Свијет

Почео разговор Путина и Трампа

1 ч

0
Школа, учионица

Свијет

Италија: Више од 1.000 ученика евакуисано из школе због непознате супстанце у ваздуху

2 ч

0
Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

Свијет

Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

3 ч

0
Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

Свијет

Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

26

ЕУ разматра потпуну забрану продаје цигарета с филтером

18

20

Старијем мушкарцу украдено неколико хиљада евра: Појавила се нова подмукла интернет превара

18

14

Стравична смрт познатог милионера шокирала јавност

18

07

Прво оглашавање Мирке Васиљевић након скандала

17

57

Почело снимање наставка Гибсоновог филма "Страдање Христово"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner