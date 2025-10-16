У САД ријешено убиство старо 40 година: Сламчица одала убицу

16.10.2025
Власти Лонг Ајленда, у америчкој држави Њујорк, ријешиле су случај силовања и убиства 16-годишње тинејџерке Терезе Фуско из 1984. године захваљујући сламчици и ДНК тестовима.
Тинејџерка је пронађена мртва 5. децембра 1984. године, 20 дана након њеног нестанка у близини клизалишта у граду Линбруку.
Власти округа Насау због овог злочина ухапсиле су 63-годишњег Ричарда Билодоа, који је у то вријеме био власник кафића.
Шеснаестогодишњакиња је била силована, претучена и задављена, а њено тијело је пронађено у шуми.
Фускова је нестала 10. новембра 1984, преноси CNN. Она је нестала неколико сати након што је завршила смјену на клизалишту гдје је радила.
Suspect identified as 63-year-old Richard Bilodeau was arraigned in court and charged with second-degree murder in connection with Fusco’s killing after being indicated by a grand jury on Wednesday, Nassau County District Attorney's Office announces. https://t.co/Oo0mzRqEfT pic.twitter.com/2xk2alNDot— Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) October 15, 2025
Хапшење Билодоа, којег су власти дуго пратиле, постало је могуће након што је у фебруару купио пиће близу своје куће и затим бацио чашу у смеће, гдје су је полицајци пронашли.
Како је објаснила тужитељка која је објавила хапшење 63-годишњака, "ДНК са сламчице се подударала са узорком узетим са тијела Терезе".
Она је била изричита да су овог пута власти ухапсиле праву особу, јер су 2003. године ухапсили тројицу младића - Џона Рестива, Дениса Холстеда и Џона Когута, који су, иако осуђени и провели 18 година у затвору, на крају ослобођени након посебних ДНК тестова.
Њих тројица су касније поднијели тужбу и добили одштету од 43 милиона долара.
"Никада нисам изгубио наду. Увијек сам вјеровао у систем. За мене, чути да постоји неко ко је убио моју кћерку донијеће олакшање мени и мојој породици, изјавио је отац убијене тинејџерке Томас Фуско. Додао је да је болно пролазити кроз ово изнова и изнова.
"Али чини се да је ово коначан исход и веома сам захвалан", истакао је Фуско, преноси Јуроњуз..
