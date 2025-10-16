Logo

Почело снимање наставка Гибсоновог филма "Страдање Христово"

Фото: Youtube/Icon Film Distribution ANZ/screenshot

Више од двадесет година након што је филм "Страдање Христово" шокирао свијет и оборио рекорде гледаности, Мел Гибсон доноси његов наставак - епски филм "Страдање Христово: Васкрсење".

Снимање је почело прошле недјеље у римском студију “Чинечита”, са потпуно измијењеном главном глумачком поставом, што је велико изненађење, посебно јер је одавно потврђено да ће Џим Кавизел репризирати своју улогу.

Познато холивудско име у споредној улози

Наиме, Исуса Христа ће у наставку играти млади фински глумац Јако Охтонен.

Марију Магдалену, коју је у оригиналном филму играла Моника Белучи, тумачиће кубанска глумица Маријела Гарига.

Глумица пољског поријекла Каша Смутњак замијениће Мају Моргенштерн у улози Марије, Петра игра Италијан Пјер Луиђи Пасино, а улогу Понтија Пилата тумачиће Италијан Рикардо Скамарчо. Руперт Еверет појавиће се у неодређеној, али важној споредној улози.

''Због временског оквира у којем се одвија наставак – три дана након Христовог распећа на Велики петак, имало је смисла потпуно преиначити глумачку екипу филма. Морали би да раде све те ЦГИ ствари, као и подмлађивање, што би било веома скупо'', рекао је за Варајети извор близак продукцији.

Као што наслов сугерише, радња ће се фокусирати на васкрсење Исуса Христа. Остали детаљи приче се чувају у строгој тајности.

Продукцијска кућа Liongate објавила је да ће ово остварење бити подијељено у два дијела, што је такође неочекиван детаљ. Први у биоскопе широм свијета стиже 26. марта 2027, док ће други дио премијеру имати 40 дана касније, 6. маја 2027, преноси Б92.

Тагови:

Mel Gibson

Isus Hristos

počelo snimanje filma

