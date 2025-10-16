Почело снимање наставка Гибсоновог филма "Страдање Христово"

Извор:
Б92
16.10.2025
17:57
Коментари:0
Више од двадесет година након што је филм "Страдање Христово" шокирао свијет и оборио рекорде гледаности, Мел Гибсон доноси његов наставак - епски филм "Страдање Христово: Васкрсење".
Снимање је почело прошле недјеље у римском студију “Чинечита”, са потпуно измијењеном главном глумачком поставом, што је велико изненађење, посебно јер је одавно потврђено да ће Џим Кавизел репризирати своју улогу.
Наиме, Исуса Христа ће у наставку играти млади фински глумац Јако Охтонен.
Марију Магдалену, коју је у оригиналном филму играла Моника Белучи, тумачиће кубанска глумица Маријела Гарига.
Глумица пољског поријекла Каша Смутњак замијениће Мају Моргенштерн у улози Марије, Петра игра Италијан Пјер Луиђи Пасино, а улогу Понтија Пилата тумачиће Италијан Рикардо Скамарчо. Руперт Еверет појавиће се у неодређеној, али важној споредној улози.
''Због временског оквира у којем се одвија наставак – три дана након Христовог распећа на Велики петак, имало је смисла потпуно преиначити глумачку екипу филма. Морали би да раде све те ЦГИ ствари, као и подмлађивање, што би било веома скупо'', рекао је за Варајети извор близак продукцији.
Као што наслов сугерише, радња ће се фокусирати на васкрсење Исуса Христа. Остали детаљи приче се чувају у строгој тајности.
Продукцијска кућа Liongate објавила је да ће ово остварење бити подијељено у два дијела, што је такође неочекиван детаљ. Први у биоскопе широм свијета стиже 26. марта 2027, док ће други дио премијеру имати 40 дана касније, 6. маја 2027, преноси Б92.
Србија
51 мин0
Свијет
56 мин0
Свијет
59 мин0
Савјети
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
26
18
20
18
14
18
07
17
57
Тренутно на програму