Више од 13 милиона људи у свијету на ивици глади

16.10.2025
17:39
Коментари:0
Око 13,7 милиона људи у земљама попут Авганистана, ДР Конга, Хаитија, Сомалије, Јужног Судана и Судана суочава се с озбиљном глађу, упозорио је Свјетски програм за храну Уједињених нација (WFP), истичући да су смањења међународне хуманитарне помоћи озбиљно угрозила способност агенције да одговори на растуће потребе.
Према извјештају WFP-a под називом “A Lifeline at Risk”, велики пад донаторских средстава могао би милионе људи да доведе из нивоа “кризе” у “ванредно стање”, корак до потпуне глади према међународној петостепеној класификацији, пренио је Блумберг.
Свијет
Школа отпустила куварицу јер је хранила сиромашне ђаке: "Како да гладном дјетету кажем не?"
Највећи донатор WFP-a, Сједињене Америчке Државе, значајно су смањиле издвајања за страну помоћ под администрацијом предсједника САД Доналда Трампа.
И друге земље најавиле су или већ спровеле сличне резове у развојним и хуманитарним буџетима.
WFP са сједиштем у Риму процјењује да ће његов буџет за 2025. годину пасти на 6,4 милијарде долара, што је 40 одсто мање у односу на 10 милијарди долара у прошле године.
“Финансирање WFP-a никада није било изазовније”, наведено се у саопштењу.
Друштво
Ова прича патријарха Павла многе је постидјела: "Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад"
Портпарол агенције је објаснио да се процена од 13,7 милиона погођених људи односи на више земаља, а не само на поменутих шест.
Извршна директорка WFP-a Синди Мекејн упозорила је да би свијет могао да изгуби деценије напретка у борби против глади, преноси Политика.
“Јаз између онога што би требало да урадимо и онога што можемо да приуштимо никада није био већи. Ово више није само хуманитарни проблем - то је питање глобалне безбиједности и стабилности”, оцијенила је Мекејн.
Савјети
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
26
18
20
18
14
18
07
17
57
Тренутно на програму