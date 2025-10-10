Мушкарац (65) се упуцао у дворишту породичне куће, боре му се за живот

10.10.2025
10:35
Коментари:0
Покушај самоубиства догодио се јутрос у београдском насељу Звездара, у дворишту породичне куће, када је мушкарац С. Д. (65) пуцао на себе из пиштоља.
Како Телеграф.рс сазнаје, повријеђени мушкарац давао је знаке живота када су на лице мјеста стигли љекари Хитне помоћи. Он је у тешком стању хитно превезен у Ургентни центар, гдје му се љекари боре за живот.
Полиција је одмах изашла на лице мјеста и тренутно обавља увиђај, а у току је и прикупљање информација које би могле да расвијетле околности и мотив овог чина.
За сада није познато шта је претходило покушају самоубиства, нити да ли су у питању породични, здравствени или други проблеми.
Истрага је у току која би требало да расвијетли све детаље овог догађаја.
