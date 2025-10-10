Logo

Дјечак (13) избо вршњака у врат: Камере снимиле хорор у близини школе

10.10.2025

10:25

Коментари:

0
Школа, учионица
Фото: Unsplash

Дијете (13) тешко је повријеђено када га је ножем избо вршњак у Грчкој, у Триполију. Језиви напад догодио се у сриједу по подне, а повод за крвави сукоб били су увредљиви коментари на рачун једне дјевојчице.

Према информацијама, двојица малољетних ученика су се, по изласку из школе, прво посвађала, јер је наводно један од њих увриједио пријатељицу оног другог. Затим су се потукли, а у једном тренутку један од дјечака је извадио нож, којим су на крају обојица задобила повреде.

На језивим снимцима које је су објавили грчки медији, види се како један тринаестогодишњак јури другог улицом. Неколико секунди касније задаје му више убода ножем. На видео-снимку се чују и повици повријеђеног дјечака који тражи помоћ: "Упомоћ! Шта радиш?", чује се како виче.

Срушила се зграда

Свијет

Хорор сцена: Балкон пао са зграде поред жене, за длаку избјегла смрт

"Задао му је више убода ножем. Замало да му пробије каротиду, за длаку је промашио. Убо га је и позади, иза врата, са стране два пута, и у раме, унаказио га је. Није престајао да га удара. Дијете је крваво истрчало на улицу и тражило помоћ", испричао је отац повријеђеног тринаестогодишњака.

Један од малољетника пребачен у болницу

"Једно дијете није хоспитализовано, чини се да је добро, док је друго пребачено у Атину, у болницу ‘Агиа Софија’, у пратњи анестезиолога", изјавила је Диаманто Сарантопулу, предсједница синдиката запослених у болници Триполис.

поплаве-Грчка-290925

Свијет

Хаос на популарном грчком острву након невремена

"Дијете је у стабилном стању, налази се на интензивној њези и чекамо нове информације, али има проблем с оком — капак му је затворен и зјеница му се не помјера", додао је отац.

Полиција је ухапсила родитеље обојице дјечака због занемаривања надзора над малољетницима, док се ученицима на терет стављају тешка и опасна тјелесна повреда, као и кршење закона о оружју.

Снимак језивог напада можете погледати овдје.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Грчка

вршњачко насиље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

Свијет

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

4 ч

0
Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

Кошарка

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

4 ч

0
Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

Економија

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

4 ч

0
У храни за бебе откривена пластика!

Регион

У храни за бебе откривена пластика!

4 ч

0

Више из рубрике

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

Свијет

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

4 ч

0
Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

Свијет

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

4 ч

0
Спрема се велика олуја, пале се аларми, највећи ниво приправности

Свијет

Спрема се велика олуја, пале се аларми, највећи ниво приправности

4 ч

0
Смијењена перуанска предсједница

Свијет

Смијењена перуанска предсједница

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Са ова три хороскопска знака је најтеже живјети

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner