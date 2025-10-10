Дјечак (13) избо вршњака у врат: Камере снимиле хорор у близини школе

10.10.2025
10:25
Дијете (13) тешко је повријеђено када га је ножем избо вршњак у Грчкој, у Триполију. Језиви напад догодио се у сриједу по подне, а повод за крвави сукоб били су увредљиви коментари на рачун једне дјевојчице.
Према информацијама, двојица малољетних ученика су се, по изласку из школе, прво посвађала, јер је наводно један од њих увриједио пријатељицу оног другог. Затим су се потукли, а у једном тренутку један од дјечака је извадио нож, којим су на крају обојица задобила повреде.
На језивим снимцима које је су објавили грчки медији, види се како један тринаестогодишњак јури другог улицом. Неколико секунди касније задаје му више убода ножем. На видео-снимку се чују и повици повријеђеног дјечака који тражи помоћ: "Упомоћ! Шта радиш?", чује се како виче.
"Задао му је више убода ножем. Замало да му пробије каротиду, за длаку је промашио. Убо га је и позади, иза врата, са стране два пута, и у раме, унаказио га је. Није престајао да га удара. Дијете је крваво истрчало на улицу и тражило помоћ", испричао је отац повријеђеног тринаестогодишњака.
"Једно дијете није хоспитализовано, чини се да је добро, док је друго пребачено у Атину, у болницу ‘Агиа Софија’, у пратњи анестезиолога", изјавила је Диаманто Сарантопулу, предсједница синдиката запослених у болници Триполис.
"Дијете је у стабилном стању, налази се на интензивној њези и чекамо нове информације, али има проблем с оком — капак му је затворен и зјеница му се не помјера", додао је отац.
Полиција је ухапсила родитеље обојице дјечака због занемаривања надзора над малољетницима, док се ученицима на терет стављају тешка и опасна тјелесна повреда, као и кршење закона о оружју.
Снимак језивог напада можете погледати овдје.
