Logo

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

Извор:

Телеграф

17.10.2025

23:05

Коментари:

0
Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!
Фото: Printscreen/Instagram

Пјевачица Јелена Карлеуша готово у сваком интервјуу открије неке анегдоте из њеног приватног живота, за које јавност не зна.

Тако је Карлеуша у подкасту "Бункер" открила да јој се колега Тони Цетински удварао у једном ресторану у склопу мотела.

Водитељка Луна Ђогани, питала је Јелену да јој каже како памти најљепше и нагоре удварање од стане мушкараца, а одговор који је уследио нико није очекивао.

Јелена Карлеуша-02092025

Сцена

Карлеуша доживјела пех на снимању: "Ово је фрактура кука"

- Била сам на додјели Оскара, давно је то било, у хали "Борик" у Бањалуци. То вече ме је мувало њих тројица, али ја ћу изабрати једног. Ово је катастрофа, али баш ме брига. Човјеку правим пакао од живота, али нема везе. Ја сам наступала посљедња и у једном ресторану је био неки парти за нас учеснике. Ја сам дошла окружена гомилом обезбјеђења сви ти пјевачи су већ били ту, пијани и ... Улазим ја, тамо већ лудница. Селма Бајрами увелико пјева. И мене организатор ставио да сједим сама, као неприпадајући члан друштва, знаш већ. И ја сједим сама за столом једем неке сплачине, неко поврће наравно - рекла је Јелена Карлеуша кроз осмијех, па наставила:

илу-тони цетински-29082025

Сцена

Потврђена оптужница против Тонија Цетинског због куповине лажних Ковид потврда

- Ја како једем, чујем "Кс, кс" .Погледам у правцу шанка и видим Тонија Цетинског. Погледам иза себе, зид! Руком му показујем да ли се мени обраћа, он клима главом и кроз шапутање изговара "Ти, ти" и пошаље ми пољубац. Ја, овако, онако, не знам шта да кажем, а он мени показује онако главом према горе. Ми смо били у неком ресторану у склопу неког мотела који је имао собе изнад тог ресторана, и као он мене зове да идемо у собу. Он мени показује да идемо, горе. Као оно "Ма, ајмо горе". Мене нико никад тако нико није звао да идем у собу. Ја сам му само онако рекла "Нека хвала" тихо и културно и то је то. Али морам да кажем, свака му част на храбрости. Мисе тада нисмо познавали - присетила се Јелена Карлеуша у подкасту "Бункер".

Шта ће Тони Цетински рећи на ову причу, остаје да чујемо.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

Toni Cetinski

Бањалука

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Карлеуша на глави носила лобању дивљег зеца

Сцена

Карлеуша на глави носила лобању дивљег зеца

4 д

0
Саша Матић одговорио Карлеуши на прозивку: Открио зашто је није позвао на пунољетство кћерке

Сцена

Саша Матић одговорио Карлеуши на прозивку: Открио зашто је није позвао на пунољетство кћерке

1 седм

0
Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

Сцена

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

3 седм

0
Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао

Сцена

Карлеуша посјетила гроб Марине Туцаковић: Ево шта је урадила док нико није гледао

4 седм

0

Више из рубрике

Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма

Сцена

Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма

2 ч

0
Иван Ивановић након отказа на Блицу открио шта ће бити са његовом емисијом

Сцена

Иван Ивановић након отказа на Блицу открио шта ће бити са његовом емисијом

5 ч

2
Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

Сцена

Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

8 ч

0
Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

Сцена

Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

22

53

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

22

41

Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

22

37

Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

22

29

Амерички гувернер коцкајући у Лас Вегасу освојио чак 1,4 милиона долара, а већ је милијардер

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner