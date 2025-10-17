Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

Тако је Карлеуша у подкасту "Бункер" открила да јој се колега Тони Цетински удварао у једном ресторану у склопу мотела.

Водитељка Луна Ђогани, питала је Јелену да јој каже како памти најљепше и нагоре удварање од стане мушкараца, а одговор који је уследио нико није очекивао.

- Била сам на додјели Оскара, давно је то било, у хали "Борик" у Бањалуци. То вече ме је мувало њих тројица, али ја ћу изабрати једног. Ово је катастрофа, али баш ме брига. Човјеку правим пакао од живота, али нема везе. Ја сам наступала посљедња и у једном ресторану је био неки парти за нас учеснике. Ја сам дошла окружена гомилом обезбјеђења сви ти пјевачи су већ били ту, пијани и ... Улазим ја, тамо већ лудница. Селма Бајрами увелико пјева. И мене организатор ставио да сједим сама, као неприпадајући члан друштва, знаш већ. И ја сједим сама за столом једем неке сплачине, неко поврће наравно - рекла је Јелена Карлеуша кроз осмијех, па наставила:

- Ја како једем, чујем "Кс, кс" .Погледам у правцу шанка и видим Тонија Цетинског. Погледам иза себе, зид! Руком му показујем да ли се мени обраћа, он клима главом и кроз шапутање изговара "Ти, ти" и пошаље ми пољубац. Ја, овако, онако, не знам шта да кажем, а он мени показује онако главом према горе. Ми смо били у неком ресторану у склопу неког мотела који је имао собе изнад тог ресторана, и као он мене зове да идемо у собу. Он мени показује да идемо, горе. Као оно "Ма, ајмо горе". Мене нико никад тако нико није звао да идем у собу. Ја сам му само онако рекла "Нека хвала" тихо и културно и то је то. Али морам да кажем, свака му част на храбрости. Мисе тада нисмо познавали - присетила се Јелена Карлеуша у подкасту "Бункер".

Шта ће Тони Цетински рећи на ову причу, остаје да чујемо.

(Телеграф)