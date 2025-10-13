Карлеуша на глави носила лобању дивљег зеца

Извор:
Музичка звијезда Јелена Карлеуша привукла је велику пажњу када се појавила у емисији "Пинкове звезде", а њен необичан аксесоар изазвао је праву лавину коментара.
Јелена је на глави носила "дивљег зеца" који је, подразумева се, био лажни, док је њена розе коса и сребрни трико с ресама додатно нагласио њен екстравагантни стил и истакао атрибуте по којима је позната.
Пјевачица је још једном потврдила статус ексцентричне модне диве, а открила је и ко стоји иза ове необичне идеје.
Мој пријатељ, предивни Борис Обрешки, задужен је за моју косу - рекла је Јелена, чланица жирија музичког такмичења.
Екипа Информера је контактирала и самог Бориса, који је објаснио како је настао овај упечатљив детаљ.
- Реализација је била инспирисана "Halloween" моментом, с обзиром на то да се емисија приказује одмах након тог празника. Свако на свој начин види овог малог зеку, а мени је требало двије недјеље да осмислимо шта желимо и како да то изведемо. Мало је рећи да сам импресиониран! "Зли зека" направљен је од косе, има вилењачке уши и лажни скелет зеца - открио је Обрешки.
Карлеуша је још једном показала да је модна пионирка на домаћој сцени, јер је једна од ретких јавних личности која смије да понесе и најлуђе креације, а да се о њима потом говори данима.
