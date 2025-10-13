Logo

Карлеуша на глави носила лобању дивљег зеца

Извор:

Информер

13.10.2025

18:10

Коментари:

0
Карлеуша на глави носила лобању дивљег зеца
Фото: Youtube

Музичка звијезда Јелена Карлеуша привукла је велику пажњу када се појавила у емисији "Пинкове звезде", а њен необичан аксесоар изазвао је праву лавину коментара.

Јелена је на глави носила "дивљег зеца" који је, подразумева се, био лажни, док је њена розе коса и сребрни трико с ресама додатно нагласио њен екстравагантни стил и истакао атрибуте по којима је позната.

Пјевачица је још једном потврдила статус ексцентричне модне диве, а открила је и ко стоји иза ове необичне идеје.

Мој пријатељ, предивни Борис Обрешки, задужен је за моју косу - рекла је Јелена, чланица жирија музичког такмичења.

Екипа Информера је контактирала и самог Бориса, који је објаснио како је настао овај упечатљив детаљ.

- Реализација је била инспирисана "Halloween" моментом, с обзиром на то да се емисија приказује одмах након тог празника. Свако на свој начин види овог малог зеку, а мени је требало двије недјеље да осмислимо шта желимо и како да то изведемо. Мало је рећи да сам импресиониран! "Зли зека" направљен је од косе, има вилењачке уши и лажни скелет зеца - открио је Обрешки.

Карлеуша је још једном показала да је модна пионирка на домаћој сцени, јер је једна од ретких јавних личности која смије да понесе и најлуђе креације, а да се о њима потом говори данима.

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

zec

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Студенту Богдану Јовичићу притвор замијењен кућним притвором

Србија

Студенту Богдану Јовичићу притвор замијењен кућним притвором

4 ч

0
Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

Занимљивости

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

4 ч

0
Vakcina

Свијет

Руски научници представили најновију вакцину против рака

4 ч

0
Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

БиХ

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

4 ч

0

Више из рубрике

Иван Маринковић напустио Елиту

Сцена

Иван Маринковић напустио Елиту

4 ч

0
Бела Хадид отворено о својој дугогодишњој борби са депресијом: ''Сваки дан ми је почињао у сузама“

Сцена

Бела Хадид отворено о својој дугогодишњој борби са депресијом: ''Сваки дан ми је почињао у сузама“

5 ч

0
Хиљаде људи испратило пјевача: Сахрањен Халид Бешлић

Сцена

Хиљаде људи испратило пјевача: Сахрањен Халид Бешлић

6 ч

0
Комеморација Халиду Бешлићу - посљедњи опроштај музичког великана

Сцена

Комеморација Халиду Бешлићу - посљедњи опроштај музичког великана

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трамп: Орбан је сјајан лидер

21

49

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

21

45

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

21

43

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

21

27

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner