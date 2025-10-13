Logo

Хиљаде људи испратило пјевача: Сахрањен Халид Бешлић

13.10.2025

15:40

Хиљаде људи испратило пјевача: Сахрањен Халид Бешлић
Фото: Youtube / Printscreen / Avaz

У Сарајеву је данас сахрањен легендарни пјевач Халид Бешлић, који је преминуо 7. октобра 2025. године у 72. години живота.

Сахрани на гробљу Баре је присуствовало више хиљада људи који су упутили посљедњи поздрав легендарном пјевачу.

Сарајево се опростило од човјека који је својим гласом и пјесмом обиљежио деценије музичке сцене, али и оставио неизбрисив траг у срцима људи због своје доброте, скромности и хуманости.

У Народном позоришту Сарајево одржана је раније и свечана комеморација, којој су присуствовали чланови породице, пријатељи, колеге, сарадници, као и бројни представници културног и политичког живота. Због великог интересовања јавности, комеморација је емитована и путем ЛЕД екрана постављених на Позоришном тргу "Сусан Сонтаг".

Посебно је наглашена његова хуманост, коју потврђује и више од 500 хуманитарних концерата које је одржао током своје каријере.

Поводом његове смрти, данашњи дан је проглашен Даном жалости у ФБиХ и Брчко дистрикту.

У више од стотину градова широм регије и свијета одржани су пригодни комеморативни скупови, као израз поштовања и захвалности Халиду Бешлићу, чија музика је повезивала људе и генерације.

Халид Бешлић рођен је 20. новембра 1952. године у Кнежини код Сребренице. Био је један од најпознатијих извођача народне музике на простору бивше Југославије, чија су дјела оставила неизбрисив печат у музичкој и културној хисторији овог простора.

