Хиљаде људи испратило пјевача: Сахрањен Халид Бешлић

13.10.2025
15:40
Коментари:0
У Сарајеву је данас сахрањен легендарни пјевач Халид Бешлић, који је преминуо 7. октобра 2025. године у 72. години живота.
Сахрани на гробљу Баре је присуствовало више хиљада људи који су упутили посљедњи поздрав легендарном пјевачу.
Сарајево се опростило од човјека који је својим гласом и пјесмом обиљежио деценије музичке сцене, али и оставио неизбрисив траг у срцима људи због своје доброте, скромности и хуманости.
У Народном позоришту Сарајево одржана је раније и свечана комеморација, којој су присуствовали чланови породице, пријатељи, колеге, сарадници, као и бројни представници културног и политичког живота. Због великог интересовања јавности, комеморација је емитована и путем ЛЕД екрана постављених на Позоришном тргу "Сусан Сонтаг".
Посебно је наглашена његова хуманост, коју потврђује и више од 500 хуманитарних концерата које је одржао током своје каријере.
Поводом његове смрти, данашњи дан је проглашен Даном жалости у ФБиХ и Брчко дистрикту.
У више од стотину градова широм регије и свијета одржани су пригодни комеморативни скупови, као израз поштовања и захвалности Халиду Бешлићу, чија музика је повезивала људе и генерације.
Халид Бешлић рођен је 20. новембра 1952. године у Кнежини код Сребренице. Био је један од најпознатијих извођача народне музике на простору бивше Југославије, чија су дјела оставила неизбрисив печат у музичкој и културној хисторији овог простора.
