Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

17.10.2025
15:15
Коментари:0
Пјевачица Јелена Розга ријетко пјева на приватним прославама, али је сада направила преседан јер је добила одличне услове за само сат времена, колико је трајао наступ.
Наиме, Јелена Розга била је прије неколико дана специјална гошћа на рођенданској журки блиског члана породице Љубана Хофмана Видовића, а која се одржала у једном елитном београдском ресторану.
Познато је да сплитска љепотица ријетко пева на приватним прославама, али према сазнањима на која се позива Курир, Хофман и његова супруга су за Розгу морали да издвоје 25.000 евра како би им својим хитовима увеличала овај диван дан.
Розга је пјевала укупно сат времена, а имала је и специјалне услове како би уопште и наступала на овој луксузној прослави.
Сцена
Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести
''Цијела прослава је коштала више од 50.000 евра. Ресторан је био декорисан по жељи породице, било је ту и балерина, а на менију и од птице млијеко, што би се рекло. Торта за слављеницу је била на четири спрата. Хофманови су жељели да им запјева Розга, па нису ни питали за цијену. Она је пјевала своје највеће хитове укупно сат времена и за то је добила 25.000 евра. Била је у уској дугој леопард хаљини и све је одушевила и стасом и гласом. Била је одлично расположена, а у Београд је дошла на дан наступа и одмах потом се вратила у Хрватску'', испричао је извор с лица мјеста.
Сцена
Јелена Розга проговорила о проблемима са здрављем
Подсјетимо, Љубан је један од двојице браће Хофман, а широј јавности су постали познати 2023. године, кад су приведени у спектакуларној акцији полиције у једном београдском тржном центру због снимака објављених на друштвеним мрежама на којима се види како малтретирају и злостављају достављача хране и конобаре. Миљан Видовић се и даље налази у затвору.
Браћа Видовићи иначе су боксери из Бијељине, одраније познати полицији и у Српској, али задњих година бораве у Србији.
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
21
16
09
Тренутно на програму