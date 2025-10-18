Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

Извор:
Информер
18.10.2025
10:32
Коментари:0
Град Сремска Митровица прогласио је понедјељак, 20. октобар 2025. године, Даном жалости поводом тешке саобраћајне несреће код Јарка, у којој су три особе изгубиле живот, а више десетина је повређено.
Одлука је донета на ванредној сједници Градског већа, одржаној јутрос. Током Дана жалости, заставе ће бити спуштене на пола копља на свим јавним институцијама, а отказане су све манифестације забавног карактера у организацији Града и установа културе.
Град Сремска Митровица саопштио је да ће породицама настрадалих бити исплаћена помоћ од по 200.000 динара за покривање трошкова сахране и других неопходних издатака.
Подсјетимо, аутобус пун путника преврнуо се јуче код Сремске Митровице, том приликом три особе су изгубиле живот.
(информер)
