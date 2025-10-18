Тест крви открива 50 врста рака

18.10.2025
09:55
Коментари:0
Тест крви који открива више од 50 врста рака тачан је у 62 одсто случајева.
У тим случајевима се сматра да људи можда имају ову болест, показала је нова студија.
Галеријев тест, који може да се обавља годишње и који се тестира у здравственом систему Велике Британије, осмишљен је да трага за "отиском" више десетина смртоносних карцинома.
Може да открије знаке болести прије појаве симптома.
Тест дјелује тако што у крвотоку идентификује ДНК коју су избациле ћелије рака.
Тиме проналази најраније знаке да неко можда има карцином, пренијела је агенција ДПА.
Кључно испитивање у САД показало је да је Галеријев тест веома прецизан у искључивању рака код људи који немају ову болест.
Истовремено открива случајеве канцера у раној фази, када болест лакше може да се излијечи.
Након откривања назнака рака у крви, у 61,6 одсто случајева он је касније и дијагностикован, показали су налази студије.
У 92 одсто случајева тест је могао да утврди у ком органу или ткиву је настао рак, што значи да би могло да се уштеди вријеме и новац на другим скенирањима и тестовима.
Више од половине (53,5 одсто) нових карцинома које је Галери открио у студији било је у најранијем стадијуму - стадијум један или два.
Научници су представили резултате истраживања на Конгресу Европског друштва за медицинску онкологију у Берлину.
