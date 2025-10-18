Logo

Тест крви открива 50 врста рака

18.10.2025

09:55

Тест крви открива 50 врста рака
Фото: Artem Podrez/Pexels

Тест крви који открива више од 50 врста рака тачан је у 62 одсто случајева.

У тим случајевима се сматра да људи можда имају ову болест, показала је нова студија.

Галеријев тест, који може да се обавља годишње и који се тестира у здравственом систему Велике Британије, осмишљен је да трага за "отиском" више десетина смртоносних карцинома.

Знаци болести прије симптома

Може да открије знаке болести прије појаве симптома.

Тест д‌јелује тако што у крвотоку идентификује ДНК коју су избациле ћелије рака.

Тиме проналази најраније знаке да неко можда има карцином, пренијела је агенција ДПА.

Кључно испитивање

Кључно испитивање у САД показало је да је Галеријев тест веома прецизан у искључивању рака код људи који немају ову болест.

Истовремено открива случајеве канцера у раној фази, када болест лакше може да се излијечи.

Након откривања назнака рака у крви, у 61,6 одсто случајева он је касније и дијагностикован, показали су налази студије.

У 92 одсто случајева тест је могао да утврди у ком органу или ткиву је настао рак, што значи да би могло да се уштеди вријеме и новац на другим скенирањима и тестовима.

Најранији стадијум

Више од половине (53,5 одсто) нових карцинома које је Галери открио у студији било је у најранијем стадијуму - стадијум један или два.

Научници су представили резултате истраживања на Конгресу Европског друштва за медицинску онкологију у Берлину.

