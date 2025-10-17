Повећан обим вакцинације у септембру

17.10.2025
12:10
Коментари:0
Према евиденцијама Центра за вакцинацију бањалучког Дома здравља, свако треће дијете нема комплетан вакцинални статус у складу с обавезним календаром имунизације, указују из Дома здравља, у којем биљеже повећање обима вакцинације у септембру у односу на исти мјесец прошле године.
У овој здравственој установи напомињу да је проценат вакцинације и даље испод оптималног нивоа и да вакцинација није само лични избор, већ и друштвена одговорност, те позивају родитеље да се информишу из провјерених и стручних извора и да сарађују са педијатрима у најбољем интересу своје дјеце.
Од укупно 16.209 ревидираних картона, 5.625 дјеце није у потпуности вакцинисано.
У септембру је, у односу на исти мјесец прошле године, евидентан пораст вакцинације дјеце МРП вакцином, која штити од три честе вирусне болести - морбила, рубеола и заушки.
Према посљедњим доступним подацима вакциналног центра за прошлу годину, 73,7 одсто је обим ревакцинације петовалентном вакцином пентаксим, која у себи садржи пет вакцина и штити од дифтерије, тетануса, великог кашља, дјечије парализе и бактерије хемофилус инфлуенце Б.
"Обим вакцинације вакцином МРП је 73,2 одсто, а обим ревакцинације вакцином `тетраксим`, која штити од дифтерије, тетануса, магарећег кашља и дјечије парализе 56,47 одсто", наводе из Дома здравља.
Обухват вакцинације вакцином "ТД про адултис" против дифтерије и тетануса за старије од 18 година и дјецу старију од шест година износи 79,31 одсто.
Србија
Вучић: Наредне седмице састанак са Орбаном о санкцијама НИС-у
"Избјегавање вакцинације без оправданих медицинских разлога представља ризик за здравље цијеле заједнице, а посебно за дјецу која због медицинских контраиндикација не могу бити вакцинисана, труднице, као и имунокомпромитоване особе", напомињу из бањалучког Дома здравља.
Подсјећају да је одбијање вакцинације дјетета вакцином из програма обавезне системске имунизације без медицински оправданих разлога кажњиво за родитеља, односно старатеља.
Из ове здравствене установе подсјећају и да су према Закону о заштити становништва од заразних болести Републике Српске јасно прописане обавезне вакцине за дјецу и омладину одређеног узраста, као и да је услов за боравак дјеце у предшколским установама систематска имунизација, осим у случајевима када постоје доказане контраиндикације које потврђује налаз и мишљење љекара специјалисте.
Дјеца код којих постоје трајне или привремене контраиндикације за вакцинацију, могу добити потврду за похађање вртића, она чине веома мали проценат и њихов број не угрожава колективни имунитет под условом да је више од 95 одсто дјеце вакцинисано свим вакцинама из календара имунизације, наводе из Дома здравља Бањалука.
"Иако су проценти обухвата вакцинације још испод оптималног нивоа који препоручују здравствене институције, повећање броја вакцинисане дјеце у овој години представља позитиван тренд. То је резултат континуираног рада здравствених радника, едукације родитеља о значају вакцинације и боље организације вакциналних тимова на терену", наглашавају из Дома здравља, из којег подсјећају да је вакцинација једно од највећих достигнућа модерне медицине и кључни механизам у заштити човјечанства од тешких и потенцијално смртоносних заразних болести, пише Глас Српске.
