Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

Онај осјећај када се неко пробуди усред ноћи и руке му трну као да су му милиони мравињака у њима, познат је многима. Ако се то дешава, не треба одмахнути руком и помислити „ма проћи ће“.
Тијело заправо шаље јасан сигнал да нешто није како треба, и вјерујте, није увијек безазлено. Вријеме је да се послушају ти сигнали!
Трњење руку током спавања најчешће се дешава због притиска на нерве или лоше циркулације, али може бити и знак озбиљнијег проблема, попут синдрома карпалног тунела, недостатка витамина или проблема са кичмом. Није свако трњење исто, нити има исти узрок.
Ваше руке су пуне нерава и крвних судова који морају да „раде“ без прекида. Ако се нешто испречи на том путу, јавља се трњење, осјећај слабости, па чак и бол. Вјероватно се дешавало да неко заспи у неком незгодном положају, рецимо са руком испод јастука, и пробуди се са утрнулом руком. То је у већини случајева само привремени притисак, али шта ако није?
У већини случајева, трњење руку док се спава није опасно и пролази само од себе када се промијени положај, али ако се понавља често, траје дуго или је праћено другим симптомима, онда може бити знак озбиљнијег здравственог проблема који захтјева љекарску пажњу.
Ако се то дешава сваке ноћи, мјесецима, то онда није само „незгодан положај“. Тијело говори да нешто трајно смета. Замислите да ауто пали лампицу за уље сваки дан – не би је игнорисали, зар не? Исто тако, не треба игнорисати ни ове сигнале које тијело шаље.
Ако руке често трну ноћу, први корак је да се обрати пажња на то како се спава и покуша промијенити положај, али ако се проблем настави, обавезно треба посјетити љекара да би се утврдио прави узрок и започело адекватно лијечење.
Ево пар савјета које можете прво да пробате, онако, „кућни лијекови“ прије него што се крене код доктора:
Пазите на положај спавања: Покушајте да не спавате на рукама. Неки људи воле да грле јастук, али то понекад ствара притисак. Пробајте да спавате на леђима или боку, али да вам руке буду слободне.
Јастук за зглоб: Постоје посебни јастуци који држе зглоб у неутралном положају, што може помоћи код синдрома карпалног тунела.
Лагане вјежбице прије спавања: Пар минута истезања руку и шака може побољшати циркулацију. Не претјерујте, само лагано!
Хидратација: Пијење довољно воде је увијек добро, па и за циркулацију.
Провјерите исхрану: Недостатак витамина Б комплекса, посебно Б12, може узроковати трњење. Размислите о томе да ли уносите довољно ових витамина.
Најчешћи узроци су синдром карпалног тунела, притисак на нерве у врату или рамену, недостатак витамина Б12, дијабетес, и лоша циркулација.
Често се мисли да је све то само „старост“ или „умор“, али понекад су узроци много конкретнији. Синдром карпалног тунела је рецимо чест код људи који пуно раде рукама, рецимо куцају на тастатури или користе миша.
Дијабетес је тихи убица нерава, а недостатак витамина Б12 је нешто што се лако може решити променом исхране или суплементима. Зато је важно да се не нагађа, већ да се провјери.
Љекара треба посјетити ако се трњење руку јавља често, траје дуже вријеме, не пролази промјеном положаја, или је праћено болом, слабошћу, укоченошћу, или губитком осјећаја.
Не треба чекати да рука потпуно „откаже послушност“. Ако приметите да је све теже држати ствари, да испадају из руку, или да рука боли и дању, то је дефинитивно сигнал за узбуну. Боље спречити него лијечити, зар не? Уосталом, доктор је ту да помогне, а не да плаши.
Најчешће постављена питања:
– Да, стрес и анксиозност могу доприњети трњењу руку, јер могу изазвати напетост мишића и утицати на циркулацију.
– Лагане вјежбе истезања и јачања шаке и подлактице могу помоћи код побољшања циркулације и смањења притиска на нерве, али увијек се посаветујте са физиотерапеутом или љекаром.
– Трњење руку је релативно често у трудноћи због хормоналних промјена и задржавања течности, што може довести до притиска на нерве. Ипак, увијек је добро поменути то свом љекару.
Трњење руку ноћу није нешто што треба олако схватити. Иако је често безазлено и повезано са лошим положајем спавања, може бити и јасан знак да се у тијелу дешава нешто што захтјева пажњу. Тијело шаље поруке, а на нама је да их слушамо. Не треба игнорисати сигнале, будите проактивни и посветите пажњу свом здрављу. Ваше руке су вам потребне, зато их чувајте!
Не дозволите да вам тијело шаље сигнале у празно! Реагујте на вријеме и преузмите контролу над својим здрављем. Закажите преглед код љекара већ данас ако сумњате на озбиљнији проблем!
