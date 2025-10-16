Ове навике вам могу помоћи да се ослободите стреса за само 10 минута

Извор:
Наше навике нису само научени начини понашања или размишљања који постају аутоматски кроз понављање већ су и директан пут до тога како се осјећамо, а када се осјећамо преоптерећено и под превеликим притиском, важно је и како се носимо са стресом.
- Снижавање стреса је проактиван, свјестан процес идентификовања, изазивања и активног преокретања тјелесне реакције на стрес "бори се или бјежи" - каже др Карим Џ. Торес Санчез, лиценцирани клинички психолог у ЛБее Хеалтх.
- То је циљана интервенција усмјерена на смањење присуства и физиолошких ефеката хормона стреса и напетости у тијелу и уму.
Стручњаци кажу да 5 једноставних навика које могу ублажити хормоне стреса за само 10 минута – или мање:
Шокантно је колико стреса живи у нашим тијелима, чак и када тога нисмо свјесни. Зато, када се осјећате под стресом, ваш први потез треба да буде усмјерен на опуштање мишића:
- Сједите или лезите и почните са рукама или стопалима. Затегните мишићну групу (нпр. десну руку, стискајући песницу) што је могуће јаче пет секунди. Интензивно се фокусирајте на осјећај напетости. Затим, изненада и потпуно отпустите напетост 10-15 секунди, примјећујући топао, тежак, опуштен осјећај. Систематски се крећите кроз све главне мишићне групе (шаке, руке, лице, врат, рамена, груди, стомак, задњицу, ноге, стопала).
Иако ова пракса помаже у ублажавању великог дијела физичког стреса који носимо, она вас такође враћа у центар – подсјетник да сте овдје, уземљени и да се носите са својим осјећањима.
Излазак напоље и удисање свјежег ваздуха је непогрешиво рјешење да се осјећате боље. Када сте под стресом, „обујте ципеле и ходајте, по могућству напољу“, предлаже др Торес.
- Кључ је ритмичан, стабилан покрет. Док ходате, искључите или ставите телефон у џеп и вјежбајте пажљиво посматрање најмање 10 минута. Обратите пажњу на боје, звукове и осјећај стопала на земљи. Обратите пажњу на то како се ваше тијело креће и како ваш дах реагује.
Физичка активност игра велику улогу у ослобађању од стреса.
- Стрес живи у тијелу и понекад га је потребно физички ослободити - каже Кристин Андерсон, лиценцирани психотерапеут за Реал Симпле.
Подесите тајмер на пет до десет минута и буквално протресите руке, ноге, рамена на било који начин који вам одговара. Можете плесати, скакати горе-доле или истезати тијело. Ова врста покрета помаже вашем нервном систему да ослободи вишак енергије која се налази у тијелу када је под стресом. Може вам помоћи да се ефикасније извучете из стања борбе или бјекства него мирно сједење.“
Међутим, поред физичког, ментална промена је такође неопходна за ослобађање од стреса.
- Велики дио стреса долази од наратива у коме смо заглављени - каже Андерсон.
- Проведите 10 минута идентификујући шта говорите себи. „Не успијевам“ или „никада нећу то остварити“. Када дођете до суштине наратива, запитајте се: „Шта би још могло бити истина?“.
Ако морамо заувијек да живимо у свом уму, могли бисмо га учинити лијепим мјестом за боравак. На примјер, можете испробати „технику вођене визуализације гдје стварате живописну менталну слику мјеста гдје се осјећате потпуно мирно, безбједно и сигурно“.
- Можете се ментално повући на ово мјесто кад год се осјећате преплављено или узнемирено. То може бити стварно мјесто које сте посјетили (као што је плажа или удобна соба), сјећање или потпуно замишљено окружење. Ангажовањем својих чула – попут примјећивања онога што видите, чујете, миришете, додирујете и пробате – можете се уземљити у пријатније искуство од оног које имате управо сада.
